В “Слуге народа” рассказали, когда могут проголосовать за лишение Разумкова депутатского мандата

Об этом в интервью Общественному, опубликованном 29 октября, рассказал первый вице-спикер Рады Александр Корниенко.

“[Глава парламентской фракции “Слуга народа”] Давид Арахамия такую предложил неплохую, мне кажется, конструкцию, которую нужно посмотреть, будет ли народный депутат внефракционный Дмитрий Александрович Разумков вести свою деятельность в соответствии с программой партии “Слуга народа”, – отметил Корниенко. – Мы видим, что Дмитрий Александрович не голосовал за новую редакцию закона о Национальном антикоррупционном бюро, который предусматривает усиление и реформу антикоррупционных органов. Он точно был в наших всех программах. Такие примеры уже есть”.

В то же время Корниенко не уточнил, сколько законопроектов, важных для партии, должен проигнорировать в своих голосованиях Разумков, чтобы “Слуга народа” лишила его депутатского мандата.

Разумков 28 октября в эфире телеканала “Украина 24” говорил, что заявления о выходе из фракции “Слуга народа” не писал.

“Я понимаю, что сейчас этим манипулируют мои коллеги по парламенту, но… Вы понимаете, сейчас в парламенте соблюдение закона, мягко говоря, не всегда можно наблюдать. Это большая проблема. Потому что, когда парламент, единственный законодательный орган, нарушает закон по ряду вопросов, мы потом требовать от людей, чтобы они его соблюдали, точно не сможем. …Ни с точки зрения морали, ни с точки зрения политики, ни с точки зрения восприятия тех политиков, которые сегодня находятся в зале”, – подчеркнул нардеп.

Согласно 81 статье Конституции, нардеп, прошедший в Раду по списку партии, может потерять мандат, если напишет заявление о выходе из фракции.

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента Украины сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом”. Во фракции конфликт с Разумковым именовали “сложной производственной ситуацией”.

Верховная Рада уволила Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, большую часть голосов предоставила фракция “Слуга народа”.

8 октября Рада проголосовала за назначение новым председателем парламента Руслана Стефанчука, который до этого занимал должность первого вице-спикера.

Корниенко рассказывал 7 октября, что съезд “Слуги народа” планируют на середину ноября. Арахамия заявил в тот же день, что юристы говорят о наличии оснований для возможного лишения Разумкова депутатского мандата.

Сам Разумков ранее не исключал возможности, что в Раде могут попытаться лишить его мандата. “Попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то быть способными – не всегда это получается”, – говорил он 1 октября этого года.

В день голосования нардепов за отставку спикера Рады, 7 октября, Разумков сказал, что по закону фракция “Слуга народа”, от которой он избирался в парламент, не может лишить его депутатского мандата. “Но, к сожалению, сегодня далеко не все происходит по закону. Будет выглядеть странно. Но, думаю, любые вызовы я смогу пройти”, – говорил политик.

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