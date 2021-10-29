Дело Злочевского. НАБУ и САП завершили спецрасследование о попытке подкупа

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч.4 ст. 369 (предложение неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

28 октября 2021 года стороне защиты были открыты материалы следствия перед составлением обвинительного акта.

В сообщении не указывается имя экс-министра, но из фабулы дела очевидно, что речь идет о бывшем министре экологии и природных ресурсов Украины Николае Злочевском.

Он был министром экологии с декабря 2010 года по апрель 2012-го. По информации “Цензор.НЕТ”, экс-министр сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах.

В НАБУ подчеркивают, что поскольку местонахождение бывшего министра не было установлено, о подозрении ему 1 июля 2020 года сообщили заочно – документы направили по почте по месту регистрации и по последнему известному месту жительства.

Контекст:

Экс-министра подозревают в том, что он в сговоре с топ-чиновниками налоговых органов летом 2020 года организовал подкуп руководителей НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, чтобы те закрыли уголовное производство в отношении него. Правоохранители разоблачили Злочевского, а в декабре этого года завершили расследование. В НАБУ считают, что полученных доказательств достаточно для передачи дела в суд, сейчас с материалами работает сторона защиты.

12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт передачи неправомерной выгоды руководителям САП и НАБУ. $6 млн, предназначавшиеся на рекордную в истории Украины взятку, были изъяты.

В этом деле, кроме Злочевского, фигурируют еще три человека: первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, бывшая начальница департамента Государственной фискальной службы Елена Мазурова и Андрей Кича, который еще 12 июня значился на сайте фирмы Злочевского Burisma как директор по правовым вопросам. Все трое, по данным следствия, являются доверенными лицами Злочевского.

По информации “Цензор.НЕТ”, деньги должны были стать “благодарностью” за закрытие дела о завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО “Реал Банк”. Издание выяснило, что посредник – тайный агент НАБУ Евгений Шевченко должен был передать в САП и НАБУ $5 млн, а $1 млн Ильяшенко хотел оставить себе “за хлопоты”.

В Burisma Group заявили, что ни ее президент Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к этим событиям.

Трем задержанным – Киче, Ильяшенко и Мазуровой – 14–15 июня сообщили о подозрении. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, его суммарный размер превысил 244 млн грн. За Кичу внесли залог 15 июня, за Мазурову – 16 июня, за Ильяшенко – 21 августа.

1 июля Злочевскому заочно сообщили о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов, в августе – объявили в розыск и заочно арестовали. В апреле этого года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщала о передаче материалов уголовного производства в суд.

Мазурова пошла на сделку со следствием. ВАКС приговорил ее к пяти годам лишения свободы без конфискации имущества. В то же время в ВАКС подчеркнули, что “суд освободил обвиняемую от наказания в виде пяти лет лишения свободы с испытанием и определил испытательный срок продолжительностью два года”.

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