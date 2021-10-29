 

Новая версия Google Chrome не будет работать на ПК с оперативной памятью менее 16 гигабайт

29.10.2021, 17:11, Разное
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Обновлённая версия самого популярного браузера для персональных компьютеров Google Chrome, релиз которой намечен на 1 ноября, пополнилась новыми системными требованиями. Так, минимальное количество оперативной памяти, необходимое для запуска браузера, составит 16 Гб, при этом гарантируется стабильная работа не более десяти вкладок. Это ограничение частично снимается при установке 32 Гб ОЗУ.

“Нам очень важно, чтобы наш браузер оставался самым быстрым в мире. Для этого мы по максимуму задействуем все аппаратные ресурсы пользователей – ведь люди покупают компьютеры и ноутбуки за тысячи долларов не для того, чтобы их процессоры и гигабайты памяти простаивали без дела. В ближайшее время, в связи с существенным развитием технологии жёстких дисков, мы планируем кратно увеличить размер кэша Chrome, что увеличит скорость загрузки страниц на 0,25-0,8%: по сути, у каждого пользователя в компьютере будет собственный маленький “архивчик” интернета, и он будет работать быстро”, – прокомментировал новые системные требования руководитель отдела разработки Chrome Кристиан Смит.

На настоящий момент доля браузера Chrome в сегменте ПК составляет в мире около 70%.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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