 

В Москве городские службы работают в режиме повышенной готовности до 7 ноября

29.10.2021, 17:04, Разное
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В столице введен режим выходных дней с 28 октября по 7 ноября 2021 года. В течение этого времени все предприятия и компании столичного комплекса городского хозяйства будут работать в режиме повышенной готовности. 1,5 тысячи аварийных бригад оперативно отреагируют на любую возможную нештатную ситуацию. Они оснащены спецтехникой и аварийными источниками электроснабжения. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в городе усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Заммэра отметил, что благодаря существующим резервам мощностей все системы жизнеобеспечения города готовы к любым нагрузкам.

“Например, ежесуточно в столице подается около трех миллионов кубометров питьевой воды, а проектная производительность станций водоподготовки составляет более шести миллионов кубометров в сутки”, – рассказал Бирюков.

Кстати, в прошлые периоды самоизоляции ресурсоснабжающие организации не выявили значительного увеличения потребления электроэнергии, воды и газа. Рост не ожидается и в эти нерабочие дни.

Напомним, с 28 октября по 7 ноября из-за ухудшения эпидобстановки в столице закрыта большая часть предприятий и организаций: например, сферы услуг, торговли, общественного питания, спорта, культуры, развлечений. Власти пошли на это, чтобы разорвать цепочки передачи вируса.

Ранее сообщалось о том, что на водоемах Москвы этой зимой будет дежурить 26 судов на воздушной подушке. Этот транспорт способен передвигаться в заболоченной местности, преодолевать неровности и ломаный лед.

К работе в холодный сезон подготовились и подвижные спасательные посты на базе автомобилей повышенной проходимости. У них есть все необходимые спасательные средства, устройства для спасения животных, медицинское оборудование для оказания первой помощи и надувные мотолодки.



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