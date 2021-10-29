 

В Москве открылось еще 20 точек экспресс-тестирования на коронавирус

29.10.2021, 17:04, Разное
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Новые пункты экспресс-тестирования открываются в местах с большим ежедневным потоком людей – в торговых центрах, МФЦ, на транспортно-пересадочных узлах. Такой услугой ежедневно пользуются от пяти до семи тысяч человек, отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

“Всего москвичи сделали более 80 тысяч тестов. В среднем доля положительных экспресс-тестов составляет пять процентов”, – рассказала она.

В случае положительного экспресс-теста человеку сделают бесплатный ПЦР-тест на месте. Благодаря такому инструменту выявлено свыше 2,5 тысячи заболевших COVID-19, сообщила Ракова.

“Они уже изолировались и начали лечиться, и тем самым мы прерываем цепочку распространения заболевания”, – отметила заммэра.

Пройти экспресс-тестирование можно еще в 15 центрах госуслуг, в вестибюлях нескольких станций метро. Полный список точек доступен на портале mos.ru.

Для бесплатного теста нужно взять с собой паспорт и полис ОМС. Для ребенка необходимо свидетельство о рождении. Дети делают процедуру только в присутствии родителей.

Технология экспресс-тестирования та же, что и ПЦР. Из носа берут мазок, биоматериал сразу помещают в специальный раствор и тест-систему.

Напомним, что из-за распространения коронавируса дни с 28 октября по 7 ноября в Москве объявлены нерабочими. Отменены развлекательные, спортивные, зрелищные и иные мероприятия.



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