Под Калининградом ищут пропавших дайверов с найденной в море лодки
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Пустая моторная лодка обнаружена в 800 метрах от берега в акватории Балтийского моря в Калининградской области, сообщили в экстренных службах.
Сейчас спасатели начали поиск двух дайверов, информирует РИА Новости.
В ведомстве добавили, что место, где была найдена лодка, уже проверяют спасатели.
Согласно предварительным данным, в судне могли находиться дайверы. К поиску пропавших также привлечены плавсредства ГИМС, готовят к вылету поисковый вертолет.
Смотреть комментарии → Комментариев нет