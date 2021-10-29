Под Калининградом ищут пропавших дайверов с найденной в море лодки

Пустая моторная лодка обнаружена в 800 метрах от берега в акватории Балтийского моря в Калининградской области, сообщили в экстренных службах.

Сейчас спасатели начали поиск двух дайверов, информирует РИА Новости.

В ведомстве добавили, что место, где была найдена лодка, уже проверяют спасатели.

Согласно предварительным данным, в судне могли находиться дайверы. К поиску пропавших также привлечены плавсредства ГИМС, готовят к вылету поисковый вертолет.