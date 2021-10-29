Эксперт объяснил преимущества использования регенерированного урана для АЭС

«Использование регенерированного урана – рационально и выгодно. Именно поэтому регенерированный уран везут в Россию: мы умеем с ним работать, и знаем, как его грамотно использовать», – сообщил газете ВЗГЛЯД, кандидат химических наук, доцент химического факультета МГУ, заведующий лабораторией дозиметрии и радиоактивности окружающей среды Владимир Петров, комментируя акцию протеста «Гринпис» во Франции против отправки в Россию новой партии регенерированного урана.

В французский порт Дюнкерка накануне прибыли 20 контейнеров с регенерированным ураном. Далее груз должен быть доставлен в Санкт-Петербург. Ожидается, что судно придет в Россию на следующей неделе.

В порту Дюнкерка десять активистов французского «Гринпис» устроили акцию протеста против отправки груза, развернув плакаты «Остановить радиоактивный транспорт» и «Ядерная энергия не зеленая».

Комментируя эти сообщения, Владимир Петров отметил: «В средствах массовой информации появились сообщения о планируемом ввозе в Россию регенерированного урана. Это правда, но авторы этих сообщений ошибаются в том, что ввозимый материал – ядерные отходы, и их ввоз превращает Россию в подобие свалки. Такие утверждения невольно привлекают к себе внимание – ведь никто из нас не хочет жить на помойке. Но давайте разберемся без эмоций, в чем же дело. Сразу оговорюсь, что мне неизвестны коммерческие подробности соглашений, в рамках которых реализуется ввоз регенерированного урана. Но я понимаю, почему и зачем это делается».

Ученый напомнил, что даже по закону отходами называют те материалы, которые не могут быть использованы при современном уровне развития технологий.

«При этом, регенерированный уран – это сырье, причем сырье достаточно ценное. Это тот материал, который извлекается из отработавшего ядерного топлива после его выгрузки из реактора. Иначе говоря, это уран, который не сгорел в реакторе и который можно использовать повторно. Мало кто знает, но добыча урана из недр земли, из руды, его выделение, очистка и обогащение – достаточно дорогостоящие процессы. С другой стороны, есть уран в составе реакторного топлива. И есть прямая выгода в том, чтобы извлекать несгоревший уран из отработавшего топлива и использовать его повторно», – отметил Петров.

«Не секрет, что природный уран – это радиоактивный элемент. Понятно, что и регенерированный уран также является радиоактивным, т.к. у урана просто нет стабильных изотопов. Но надо понимать, что регенерированный уран ни в коем случае не является отходом. Это действительно ценное сырье», – отметил эксперт.

Он отметил, что в мире мало кто умеет обращаться с ним так, чтобы это было и безопасно, и экономически эффективно.

«В РФ такие технологии есть, они освоены в промышленном масштабе и успешно применяются. Достаточно сказать, что все реакторы типа РБМК, которые эксплуатируются сейчас в России, питаются топливом, изготовленным из регенерированного урана. А это примерно 10 ГВт – мощность, достаточная для электроснабжения нескольких городов-миллионников. Есть планы по переводу на регенерированный уран также и реакторов типа ВВЭР», – сказал Петров. Именно поэтому, отметил эксперт, партию отправляют в Россию.

Напомним, акция «Гринпис» уже проходила около офиса французской компании Orano. Активисты выступали против якобы «недопустимого радиоактивного трафика» и требовали от правительства Франции не допустить того, чтобы французская атомная отрасль «загрязняла» территории других стран.

Контракт с Orano предполагает поставку регенерированного урана для внутренних нужд российской атомной энергетики. Регенерат будет использован в качестве сырья в рамках программ по производству ядерного топлива, ранее указывали в Росатоме.

Доцент кафедры экспериментальной физики УрФУ Алексей Екидин, комментируя протест активистов пояснял газете ВЗГЛЯД, что регенерат ввозится «с единственной целью: использования в качестве ядерного материала для производства ядерного топлива».