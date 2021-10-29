Талибы: Если афганская сборная выиграет в крикет у Пакистана – никакой стрельбы

Представители движения талибан (запрещено в РФ) обратились к гражданам, чтобы в случае победы афганской сборной в крикет у Пакистана, никто не устраивал стрельбу.

«Талибы предупреждают: если сегодня афганская сборная выиграет в крикет у Пакистана – никакой стрельбы в воздух», – передает Sputnik Афганистан со с ссылкой на официального представителя МВД «Талибана» Кари Саида Хости.

Он также пожелал победы национальной сборной.

Ранее талибы заинтересовались поставками российской вакцины от коронавируса в Афганистан, сообщал министр здравоохранения во временном правительстве Каландар Ибад.

По его словам, все, что поможет бороться с вирусом, представляет большую ценность для страны. Он сообщил о заинтересованности в получении вакцины как из России, так из любой другой страны мира.