 

Талибы: Если афганская сборная выиграет в крикет у Пакистана – никакой стрельбы

29.10.2021, 17:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПредставители движения талибан (запрещено в РФ) обратились к гражданам, чтобы в случае победы афганской сборной в крикет у Пакистана, никто не устраивал стрельбу.

«Талибы предупреждают: если сегодня афганская сборная выиграет в крикет у Пакистана – никакой стрельбы в воздух», – передает Sputnik Афганистан со с ссылкой на официального представителя МВД «Талибана» Кари Саида Хости.

Он также пожелал победы национальной сборной.

Ранее талибы заинтересовались поставками российской вакцины от коронавируса в Афганистан, сообщал министр здравоохранения во временном правительстве Каландар Ибад.

По его словам, все, что поможет бороться с вирусом, представляет большую ценность для страны. Он сообщил о заинтересованности в получении вакцины как из России, так из любой другой страны мира. 



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