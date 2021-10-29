В стиле гранж, бохо или с налетом романтики: как разнообразить наряды с джинсами, чтобы образ был не таким скучным

Джинсы стали настолько привычной деталью в нашем гардеробе, что мы надеваем их машинально. Взять, к примеру, модные ныне мешковатые “трубы”. Большинство модниц носят с этой вещицей водолазки нейтральных оттенков и футболки оверсайз, повязанные узлом на животе. На этом наша фантазия заканчивается, что значительно сужает возможности повседневного стиля. Пришла пора все исправить и отыскать новые комбинации для джинсовой одежды.

Назад в 2000-е

Мода начала столетия возвращается на улицы наших городов, правда, теперь в новом обличии. Заниженная талия снова актуальна, но теперь это условие применимо к мешковатым джинсам. Надевая такую модель с накладными карманами, вы можете подвернуть брючины и облачить ноги в удобные кроссовки. Останется лишь выбрать подходящий топ и надеть укороченную стеганую куртку оверсайз.

Для самоуверенных модниц

Кто сказал, что широкие джины нельзя комбинировать с блейзером оверсайз? При некоторых условиях этот тандем выглядит достаточно привлекательно. Не застегивайте пуговицу на пиджаке и заправьте внутрь топ. Выберите модный аксессуар в виде сумки-багета и удобную обувь.

Джинсовый тотал-лук

Еще 20 лет назад в моде были комплекты из джинсов и джинсовых курток в едином цветовом исполнении. В наши дни тотал-лук из денима вновь актуален, но с некоторыми поправками. Например, оттенки верха и низа могут не совпадать или место джинсовой рубашки (куртки) может занять другое изделие. Осенью принято утепляться, поэтому предлагаем вам обратить внимание на комплект из широких джинсов, свитшота и жилета из денима.

Немного романтики (главное фото)

Сочетание широких джинсов и белой блузы с оборками выглядит восхитительно. Ищите рубашку в стиле “богемная буржуазия”, и вам удастся создать современный и весьма эклектичный образ.

Комбинезон

Джинсовый комбинезон оверсайз в ковбойском стиле является очень удобной вещью для дам, не желающих тратить время на подбор соответствующих друг другу верха и низа. Просто добавьте к изделию красивую бандану, модную сумку на цепочке и двухцветные ботинки челси.

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Больше брутальности

Составлять полный комплект из вещей оверсайз могут позволить себе либо худые женщины, либо самоуверенные. По стилистическим законам, верх и низ должны идеально дополнять друг друга, поэтому должны иметь разные пропорции. Тандем мешковатых вещей не всегда лестен женской фигуре.

Но если вы поймете концепцию оверсайз, то сомжете извлечь из нее больше дивидендов. Например, объемную толстовку можно заправить в джинсы, а низ брючин поместить внутрь высоких ботинок. Брутальность в женских образах в наши дни ценится особо.

Оверсайз

Если вы хотите выглядеть более молодежно, тогда замените ботинки на кроссовки и наденьте желтую толстовку с воротником поло. Не бойтесь выглядеть, как школьница, ведь некоторые комплекты уместны во всех возрастах.

В стиле преппи

Джинсовые комбинезоны снова актуальны. Но почему бы не дополнить эту вещь элементами в стилистике преппи. Просто наденьте под комбинезон белую рубашку и обувь ретро с носками.

В стилистике бохо

Элегантные дамы оценят комплект из джинсов свободного кроя с разрезами и белой рубашки-вышиванки с длинным рукавом. В таком виде можно отправиться хоть на работу, хоть на встречу с друзьями. Останется только подобрать подходящую обувь и аксессуары.

Гранж

Рваные джинсы скинни не нужно убирать далеко. С этими почти потерявшими актуальность штанами можно составить потрясающий стильный образ. Достаточно добавить черную футболку, сапоги на тракторной подошве и тренч песочного оттенка.