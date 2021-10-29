 

Виталий Милонов: Западные страны раздражены успехами россиян в Африке

29.10.2021, 16:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запад не оставляет попыток очернить репутацию российских инструкторов в ЦАР. Так, на днях «эксперты» ООН безосновательно обвинили россиян в «запугивании» африканцев.

Федеральное Агентство Новостей пообщалось с депутатом Государственной думы Виталием Милоновым. Политик отметил, что антироссийские выпады Запада только доказывают то, что российские специалисты в ЦАР отлично справляются со своей работой.

«Очень хорошо, что российские СМИ-иноагенты начали публиковать подобные материалы, мы смогли увидеть кто действует по указанию западных партнеров в информационном плане, потому что настоящие агенты влияния — это те, кто сейчас стал повторять ересь экспертной группы ООН. Успех российских военных экспертов в ЦАР очевиден, они блестяще справляются с поставленными задачами.

Тут можно вспомнить провал США в Афганистане, когда Вашингтон, даже путем огромных финансовых вливаний, не смог навести порядок, а совсем небольшая группа отечественных специалистов помогла местным властям стабилизировать ситуацию и зачистить страну от боевиков. Вот это самое “подлое”, как считает коллективный Запад, что мы могли сделать», — считает Милонов.

Народный избранник добавил, что ООН в своих обвинениях опирается на неподтвержденные данные, которые опубликовали в социальных сетях. Тем более, что их уже опровергли власти ЦАР. Российские специалисты, которых СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», в действительности пользуются отличной репутацией среди жителей республики.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.11 / Огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship вновь провалились

07.10 / Корниенко: Возможное лишение Разумкова депутатского мандата могут рассмотреть на съезде партии “Слуга народа”

12.12 / Нардепы от “Слуги народа” призвали выделить в госбюджете-2021 деньги на “зеленую” энергетику

06.08 / Адвокат Пашаев: Ефремову платили деньги за критику Путина

05.05 / “Сложно мириться с очевидными успехами российской экономики”. Захарова прокомментировала санкции против РФ

22.03 / Японцы сумели обойти блокировку майнинга

21.04 / Хуснуллин оценил возможность строительства трассы Москва – Казань – Екатеринбург к 2024 году

21.01 / Байден заявил, что Трамп оставил ему “очень великодушное” письмо

07.09 / Лавров упрекнул Запад в использовании коронавируса для сведения счетов

04.06 / Путин оценил влияние поправок к Конституции на переговоры с Японией о мире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика