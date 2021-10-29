Виталий Милонов: Западные страны раздражены успехами россиян в Африке

Запад не оставляет попыток очернить репутацию российских инструкторов в ЦАР. Так, на днях «эксперты» ООН безосновательно обвинили россиян в «запугивании» африканцев.

Федеральное Агентство Новостей пообщалось с депутатом Государственной думы Виталием Милоновым. Политик отметил, что антироссийские выпады Запада только доказывают то, что российские специалисты в ЦАР отлично справляются со своей работой.

«Очень хорошо, что российские СМИ-иноагенты начали публиковать подобные материалы, мы смогли увидеть кто действует по указанию западных партнеров в информационном плане, потому что настоящие агенты влияния — это те, кто сейчас стал повторять ересь экспертной группы ООН. Успех российских военных экспертов в ЦАР очевиден, они блестяще справляются с поставленными задачами.

Тут можно вспомнить провал США в Афганистане, когда Вашингтон, даже путем огромных финансовых вливаний, не смог навести порядок, а совсем небольшая группа отечественных специалистов помогла местным властям стабилизировать ситуацию и зачистить страну от боевиков. Вот это самое “подлое”, как считает коллективный Запад, что мы могли сделать», — считает Милонов.

Народный избранник добавил, что ООН в своих обвинениях опирается на неподтвержденные данные, которые опубликовали в социальных сетях. Тем более, что их уже опровергли власти ЦАР. Российские специалисты, которых СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», в действительности пользуются отличной репутацией среди жителей республики.