DE – секретное оружие Кима — лидер Северной Кореи открыл народу глаза на кулинарные достоинства чёрных лебедей

«Вкусные» чёрные лебеди должны стать секретным оружием Ким Чен Ына в борьбе с надвигающейся нехваткой продовольствия, пишет The Daily Express. После заявления лидера Северной Кореи о необходимости решить проблему продовольствия в стране государственные СМИ и Министерство сельского хозяйства начали утверждать, что мясо чёрных лебедей является исключительно здоровым и ценным источником пищи и обладает целебными «противораковыми» свойствами.



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Ким Чен Ын велел северокорейцам есть «вкусных» чёрных лебедей в рамках странной продовольственной стратегии, пишет The Daily Express. Лидер Северной Кореи считает чёрных лебедей своим «секретным оружием» в борьбе с надвигающейся нехваткой продовольствия.

Государственные СМИ страны начали называть птиц «новым и ценным источником пищи», а Министерство сельского хозяйства Северной Кореи предположило, что их мясо обладает «противораковыми» свойствами. Эти озарения случились после того, как Ким Чен Ын объявил в июне о продовольственном кризисе, а затем призвал работников придумать способы решения того, что он назвал постоянной «продовольственной проблемой» государства.

Официальная газета Трудовой партии Кореи Rodong Sinmun в понедельник сообщила, что «мясо чёрного лебедя очень вкусное и обладает целебной ценностью». Разведение этих птиц в «промышленных масштабах» внесёт «активный вклад в улучшение жизни людей», утверждала газета.

Как отмечает The Daily Express, накануне в провинции Южный Хамгён был официально открыт новый центр по разведению чёрных лебедей на утиной ферме в Кванпхо, на восточном побережье Северной Кореи.

Ранее государственные СМИ страны настаивали на том, что мясо чёрного лебедя является «исключительно здоровой пищей XXI века с уникальным вкусом и чрезвычайно высокой питательной ценностью», а исследования по разведению так называемых редких декоративных птиц для употребления в пищу якобы начались весной 2019 года.

Спутниковые снимки того времени показали, что на утиной ферме в Кванпхо уже ведётся строительство нового объекта. В прошлом году исследователь из Министерства сельского хозяйства предположил, что мясо чёрного лебедя содержит больше белка и легче усваивается, чем другие виды мяса. По словам эксперта, в нём содержатся редкие полезные вещества, такие как иммуноглобулин, линолевая кислота и соединения, обладающие «противораковыми» свойствами.

Открытие центра чёрных лебедей последовало за выступлением Ким Чен Ына в прошлом месяце, когда он велел партии «полностью решить продовольственную проблему в ближайшем будущем» путём улучшения методов сельского хозяйства и животноводства. При этом Ким Чен Ын не упомянул конкретно лебедей, но сказал, что «получение мяса из травы» через разведение коз, крупного рогатого скота и кроликов должно быть приоритетным.

Как отмечает издание, подробности о том, как будет распределяться мясо чёрного лебедя и строятся ли новые центры в других местах, пока не известны. Трудовая партия Кореи призвала школы, фабрики и предприятия возделывать свои сады и выращивать рыбу и других животных на крышах, чтобы повысить самообеспеченность.

Гражданам также было сказано затянуть пояса как минимум до 2025 года, когда Пхеньян планирует вновь открыть границу с Китаем, закрытую в прошлом году для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В большинстве стран мира употребление лебедей в пищу считается запретным, подчёркивает The Daily Express.