 

Цена на газ в Европе опустилась почти до $800 за 1 тыс. кубометров

29.10.2021, 16:22, Новости дня
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Самый низкий показатель на торгах был зафиксирован в 15.21 (€66,3 за 1 МВт-ч). К концу торгов цена газа установилась на отметке €67 за 1 МВт-ч.

Скриншот: theice.com

Оптовые цены на газ начали падать утром 28 октября после заявления президента России Владимира Путина о том, что “Газпрому” необходимо начать плановую работу по повышению объема газа в европейских подземных хранилищах газа, сообщило Reuters. С таким заявлением Путин обратился к главе “Газпрома” Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал 27 октября.

Аналитик американо-британского поставщика данных о финансовых рынках Refinitiv Марина Цыганкова считает, что верить Путину рано, поскольку Россия не стала бронировать на ноябрь дополнительные транзитные мощности через Украину.

Контекст:

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe на 27 октября, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 77,08%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³.

В сентябре более 40 депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать роль “Газпрома” в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, писало Bloomberg. Они считают, что “Газпром” может использовать высокие цены на газ в Европе для получения разрешения на запуск трубопровода “Северный поток – 2” до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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