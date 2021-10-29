 

Фитнес-блогер снялась на фоне гроба с мертвым отцом и выложила снимки в сеть

29.10.2021, 16:22, Новости дня
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В публикации отмечается, что блогер вынуждена была закрыть свой микроблог после того, как подписчики раскритиковали ее за обнародованные снимки. Сейчас ее страница недоступна.

Копии снимков фолловеры продублировали в своих блогах, подвергнув поступок блогера критике. 

“Привет, меня зовут Джейн Ривера, и мне нравится фотографировать на похоронах моего отца. Ага, это он в гробу”, – написал пользователь Twitter Myron My, подчеркнув, что всего таких фото было восемь.

“Hi, my name is Jayne Rivera and I like taking photo shoots during my dad’s funeral. Yup, that’s him in the casket.”
She’s posted EIGHT photos on Instagram in various poses.
* ‍ * ‍ * ‍ * ‍ * ‍ * ‍ * ‍ * ‍ * ‍ * ‍ * pic.twitter.com/IN80MOvm4V

— Myron My (@myronmy9) October 26, 2021

“Отец этого Instagram-блогера скончался, и она сделала фотосессию с открытым гробом”, – написал в своем блоге Mac McCann, также разместив скандальные снимки.

this Instagram model’s father passed away,,,, and she did a photo shoot with the open casket…. pic.twitter.com/u1EVNxaajz

— Mac McCann (@MacMcCannTX) October 26, 2021

Издание отмечает, что перед тем как закрыть страницу, блогер не стала приносить извинения подписчикам, а также воздержалась от каких-либо комментариев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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