Смешко: В мире высокий спрос на высокотехнологичную продукцию. Почему у нас на том же “Большевике” не создали наукоемкое производство?

“Apple оценила потери от дефицита чипов в $6 млрд”. Это пример спроса на высокотехнологичную продукцию в мире.

Почему наше правительство не додумалось до создания государственной программы и подобного наукоемкого производства, например, на “приватизированном” акционерном обществе “Большевик”? Ведь это могло бы спасти предприятие в целом.

Главное – в Киеве самый высокий показатель мотивации для человеческого высокопрофессионального капитала – быть задействованным в подобном производстве. Которое впоследствии можно было бы распространить и на другие регионы Украины.

Параллельно, в том числе за счет этого, начать процесс создания и подготовки производства вместе с другими высокотехнологичными предприятиями Украины гиперзвукого ракетного оружия. Без которого в XXI веке безопасность любой страны мира будет под угрозой.

Источник: Игорь Смешко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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