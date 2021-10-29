 

Второй выход со станции метро “Севастопольская” откроют в 2022 году

29.10.2021, 16:10, Разное
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Скоро в Москве откроют сразу 10 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро: “Терехово”, “Кунцевскую”, “Давыдково”, “Аминьевскую”, “Мичуринский проспект”, “Проспект Вернадского”, “Новаторскую”, “Воронцовскую”, “Зюзино”, а также “Каховскую”, которая закрыта с 2019 года на реконструкцию.

Метростроевцы сосредотачиваются не только на новых станциях, они модернизируют и существующие. Так, на станции “Севастопольская” Серпуховско-Тимирязевской линии откроется второй выход в город впервые за 40 лет. Вестибюль совместят с выходом со станции “Каховская”. Его открытие запланировано на 2022 год.

“Каховскую” и “Севастопольскую” свяжут переходом. После запуска БКЛ станция Серпуховско-Тимирязевской линии разгрузится на вход пассажиров более чем вдвое.

“Одна из задач, поставленных мэром Москвы — повышение удобства транспортной инфраструктуры”, – отметил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Большая кольцевая линия – грандиозный проект в области метростроения. Длина БКЛ составит 70 километров. На ней будет 31 станция. Линия готова примерно на 90%, тоннелепроходка почти завершена. Как только БКЛ замкнется, по ней будут ходить только самые новые поезда “Москва – 2020”. Примечательно, что эти составы недавно получили премию Red Dot Award: Product Design за лучший дизайн.

Напомним, первые станции Большой кольцевой линии – “Деловой центр”, “Шелепиха”, “Хорошевская”, “ЦСКА” и “Петровский парк” – открылись три года назад. Спустя несколько месяцев ввели в эксплуатацию новую “Савеловскую” возле одноименного вокзала. “Нижегородская”, “Лефортово”, “Авиамоторная” и “Электрозаводская” стали доступны для пассажиров в прошлом году, но пока они включены к состав Некрасовской линии. В 2021-м открылись станции “Народное ополчение” и “Мневники”.

Ранее сообщалось о закрытии участка Большой кольцевой линии – от “Хорошевской” до “Мневников”. Он будет недоступен с 29 по 31 октября. Это связано с запуском 10 станций. Для пассажиров временно запущены бесплатные компенсационные маршруты – КМ1 и КМ2.



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