 

Голикова назвала ответственных за продолжение пандемии

29.10.2021, 16:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГраждане, которые подделывают сертификаты вакцинации от коронавируса, несут ответственность не только по закону, но и за продолжение эпидемии в стране, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, приводит ее слова пресс-служба штаба по борьбе с COVID-19.

Голикова призвала тех, кто «решил пойти по пути фальсификации QR-кодов, помнить об ответственности за подделку или использование фальшивых документов – справок о перенесенной болезни, сертификатов о прививках или тестах ПЦР, и об ответственности за продолжающуюся в нашей стране пандемию», передает ТАСС.

Она также указала, что планы многих россиян отправиться в туристические поездки в период нерабочих дней вызывают беспокойство.

Вместе с тем ситуация осложнилась в 13 регионах страны, «мы просим учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф и помнить о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения».

«Сегодня на карте нет ни одного «зеленого» региона», – подчеркнула Голикова.

По данным тепловой карты, ситуация осложнилась во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, республиках Кабардино-Балкарии, Бурятии, Дагестане, Марий Эл, Северной Осетии и Алтае.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Напомним, президент Владимир Путин поддержал предложение правительства о нерабочей неделе в РФ с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября.

Между тем в РФ количество выявленных случаев коронавируса перевалило за 8,4 млн, число заболевших растет.



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