 

NBC – динозавр с трибуны ООН призвал мировых лидеров уберечь людей от вымирания из-за климатических изменений

29.10.2021, 15:34, Новости дня
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Программа развития ООН опубликовала видеоролик, главным действующим лицом которого стал динозавр Фрэнки, выступающий перед Генеральной ассамблеей ООН. Как пишет телеканал NBC, динозавр, созданный с помощью компьютерной графики, назвал финансирование добычи ископаемого топлива таким же нелепым, как спонсирование гигантских метеоритов, и призвал мировых лидеров действовать, чтобы не допустить вымирания человечества из-за климатических изменений.

Видео с динозавром по имени Фрэнки, призывающим Генеральную ассамблею ООН начать действовать, чтобы избежать вымирания от климатических изменений, было опубликовано Программой развития ООН (UNDP). Видео обращается к людям, которых беспокоит проблема изменения климата, но которые не знают, что с этим делать.

ДИНОЗАВР: Послушайте, люди! Я кое-что знаю о вымирании. И позвольте сказать вам — хотя вам, вероятно, покажется, что это очевидно: вымирать — это плохо. А доводить себя до вымирания? Это самое нелепое, что я слышал за 70 миллионов лет. У нас, по крайней мере, был астероид — а какие оправдания у вас?

Видеоролик под названием «Не выбирайте вымирание» уже был переведён на 35 языков. В английской версии его озвучивал актёр Джек Блэк.

ДИНОЗАВР: Вы движетесь к климатической катастрофе, и всё же каждый год правительства тратят сотни миллиардов бюджетных средств на финансирование добычи ископаемого топлива. Представьте, если бы мы тратили сотни миллиардов в год на финансирование гигантских метеоритов. Именно этим вы сейчас и занимаетесь! Так что вот моя безумная идея: не выбирайте вымирание. Сохраните свой вид, пока не стало слишком поздно.

Дата выхода в эфир 28 октября 2021 года.



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