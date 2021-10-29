 

N-TV – Москва уходит на локдаун на фоне ковидного антирекорда по России

29.10.2021, 15:34, Новости дня
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На фоне нового антирекорда по числу заражений коронавирусом в РФ за сутки в её столице вводится 11-дневный локдаун, пишет немецкий телеканал N-TV. Закрываются все магазины, не торгующие товарами первой необходимости, а также школы, детские сады, рестораны, спортивные и культурные учреждения. Ограничения не коснутся продажи лекарств, продуктов и предметов, необходимых для жизни. При этом запрет на выход из дома и передвижения в Москве не действует.


Reuters

Россия установила новый антирекорд по числу заражений коронавирусом и жертв от болезни за сутки, пишет немецкий телеканал N-TV. По данным российских властей, за 24 часа в стране зарегистрировано 40 тыс. случаев заражения и 1159 умерших от коронавируса.

С четверга в столице РФ закрываются все магазины, не относящиеся к числу продающих товары первой необходимости, а также школы, детские сады, рестораны, учреждения культуры и спорта. Частичный локдаун продлится 11 дней и не коснётся только продажи медикаментов, продовольствия и других товаров, необходимых для жизни.

Президент Владимир Путин объявил с 30 октября по 7 ноября оплачиваемые нерабочие дни, чтобы замедлить распространение инфекции. Однако запрет на выход из дома на этот раз не вводился, поэтому многие русские могут использовать свободное от работы время для путешествий по стране или за границу. Мэр черноморского курортного города Сочи уже предупредил о высоком наплыве туристов, число бронирований на рейсы в Египет и Турцию заметно возросло.

Как отмечает немецкий телеканал, до сих пор в РФ полностью вакцинировались только 32% населения, а это крайне мало. Страна делает ставку на вакцины собственного производства — в частности, «Спутник V».

По данным правительства, за время пандемии РФ уже почти достигла отметки в 8,4 миллионов заражений коронавирусом, число умерших от инфекции превысило 235 тыс. человек. По оценкам экспертов, на самом деле эти показатели значительно выше. Статистическая служба «Росстат» недавно сообщила о более чем 400 тыс. жертв коронавируса в стране, заключает немецкий телеканал N-TV.



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