 

COVID-сертификаты в приложении “Дія” сгенерировали 4 млн украинцев

29.10.2021, 15:28, Новости дня
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“4 млн украинцев уже успешно сгенерировали “ковидные” сертификаты. 24/7 работаем вместе с командой Минздрава, чтобы упростить процессы, улучшить качество данных в реестре. Мы видим каждую проблему: с номерами партий вакцин, отсутствием корректной информации о вакцинации. Врачи невероятно перегружены работой, и мы стараемся автоматизировать для них процессы”, – написал министр.

По словам Федорова, в ближайшем большом обновлении приложения буду исправлены все сложности с “Дія.Підписом”.

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использовать иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

1 июля в Украине начали бета-тестирование COVID-сертификатов для гаджетов на iOS, а 17 августа – на Android.

19 августа Европейский союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении “Дія” соответствуют европейским.

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении “Дія”, теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса.

“Желтый” внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 действует 120 дней, “зеленый” – 365 дней.

На портале “Дія” COVID-сертификат смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением “Дія”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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