 

“Совместная работа органов власти”. Глава БЭБ рассказал, заработает ли его ведомство в конце ноября

29.10.2021, 15:28, Новости дня
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Речь об этом зашла после вопроса, запустится ли БЭБ в конце ноября.

“Процедура запуска БЭБ – совместная работа основных органов государства: Кабинета Министров, Верховной Рады и самого БЭБа. Есть законодательные акты и регулирующие документы, которые Верховная Рада с Кабмином еще предстоит принять, а БЭБ, соответственно, должен выдержать все эти процедуры и провести конкурсы до запуска”, – сказал Мельник.

По его словам, в стране “запустили самый масштабный конкурсный проект в Украине – запуск набора 4 тыс. сотрудников для работы в БЭБ”.

“Для себя поделили это на части. До 25 ноября нам необходимо набрать 30% от состава центрального аппарата и официально запустить орган. Затем мы объявим конкурс на аттестованных сотрудников: детективов и аналитиков. В ноябре мы планируем объявить конкурс на руководителей территориальных управлений и до конца года их избрать”, – объяснил Мельник.

Глава БЭБ рассказал, что свои конкурсы новоизбранные руководители теруправлений ведомства должны начать “с первых чисел января”, и в конце февраля сотрудников БЭБ должно стать 1600-1800.

“Сейчас Кабмином решается вопрос о предоставлении БЭБ помещения, и я настаиваю на качественно оборудованном помещении, которое позволит нам эффективно работать”, – подчеркнул Мельник.

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности Верховная Рада приняла во втором чтении 28 января. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что БЭБ – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании БЭБ.

В новом ведомстве будут работать 4 тыс. человек, его директора выбрали на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили 48. В заключительный этап конкурса попали три кандидата: Мельник; член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи. Мельник выиграл конкурс и был назначен на должность главы Бюро экономической безопасности 20 августа.

По закону работу бюро должны запустить, а Государственную фискальную службу ликвидировать к 25 сентября, но Мельник говорил, что сделать это не успеют. В связи с этим 22 сентября Верховная Рада перенесла конечный срок запуска бюро на 26 ноября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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