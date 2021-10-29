Лондонская Национальная галерея удалила с сайта картину Дюрера с Христом из-за “антисемитизма”

С 20 ноября 2021 года по 27 февраля 2022 года в Лондонской Национальной галерее будут выставляться работы знаменитого немецкого живописца и графика Альберхта Дюрера. Выставка носит название “Приключения Дюрера: путешествия художника эпохи Возрождения”. Она уже успела спровоцировать скандал.

Так, один из посетителей официальной страницы Лондонской Национальной галереи был возмущен опубликованной на нем репродукцией картины “Христос среди учителей”. Полотно было создано еще в 1506 году. Оно иллюстрирует сцену диспута 12-летнего Иисуса с учеными мудрецами в Храме Иерусалима. Ее описание содержится в Евангелии от Луки. В этом увидели “антисемитское содержание”.

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Публикация от Fondazione Beic (@beicfondazione)

Руководство галлереи согласилось с возмущением посетителя. В совем заявлении пресс-служба сетует, что в выбранном ими формате нет возможности дать адекватную интерпретацию написанного в начале XVI века произведения. В связи с чем было принято решение избавить общественность от такого раздражителя. Саму картину, а также сопроводительный текст к ней, удалили с сайта.

Руководство галерее пообещала впредь тщательнее проверять произведения искусства, которые собирается показывать людям. Также в пресс-службе заметили, что созданные в прошлые эпохи шедевры могут отражать такие точки зрения, которые в современном мире считаются недопустимыми.