Жители Молдавии заявили о недовольстве политическим курсом новой власти

Среди жителей Молдавии становится все больше тех, кто недоволен политическим курсом новой власти, говорится в результатах социологического опроса, проведенного молдавской компанией Date Inteligente (iData).

У граждан страны поинтересовались, как они считают, в правильном ли направлении развивается сейчас республика. Согласно данным опроса, в июле 52,4% респондентов посчитали, что Молдавия развивается в правильном направлении, а 36,4% уверены в том, что курс нужно сменить, еще 11,2% во время опроса не определились, передает РИА Новости.

В октябре курс властей одобрили 42,4% населения, 40,9% людей считали курс ошибочным, не определились тогда 16,7%.

Опрос проходил в период с 3 по 18 октября, приняли участие в нем 834 человека из 80 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Молдавии состоялись 11 июля. Партия «Действие и солидарность» сформировала большинство в парламенте, также появилось новое правительство, его возглавила Наталья Гаврилица. Партия выступает за сближение с Евросоюзом.