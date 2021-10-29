 

Жители Молдавии заявили о недовольстве политическим курсом новой власти

29.10.2021, 15:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСреди жителей Молдавии становится все больше тех, кто недоволен политическим курсом новой власти, говорится в результатах социологического опроса, проведенного молдавской компанией Date Inteligente (iData).

У граждан страны поинтересовались, как они считают, в правильном ли направлении развивается сейчас республика. Согласно данным опроса, в июле 52,4% респондентов посчитали, что Молдавия развивается в правильном направлении, а 36,4% уверены в том, что курс нужно сменить, еще 11,2% во время опроса не определились, передает РИА Новости.

В октябре курс властей одобрили 42,4% населения, 40,9% людей считали курс ошибочным, не определились тогда 16,7%.

Опрос проходил в период с 3 по 18 октября, приняли участие в нем 834 человека из 80 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Молдавии состоялись 11 июля. Партия «Действие и солидарность» сформировала большинство в парламенте, также появилось новое правительство, его возглавила Наталья Гаврилица. Партия выступает за сближение с Евросоюзом. 



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