Россиянам объяснили правила возврата дорогих покупок в нерабочие дни

В период нерабочих дней некоторые магазины будут закрыты, из-за этого желающие вернуть дорогостоящие покупки могут столкнуться с проблемой, что срок возврата товара к моменту открытия истечет, однако из ситуации есть выход, сообщила сопредседатель Союза потребителей РФ по Северо-Западу Галина Козловская.

Она пояснила, что проблемы с возвратом одежды, техники и других товаров, купленных в закрытых в нерабочие дни магазинах, быть не должно. По закону он составляет 14 дней, но на фоне закрытия его должны продлить, передает портал «360».

«Срок (возврата товаров) будет продлен, для закрытых магазинов он обязан быть продлен. Думаю, что они не будут отказываться (делать возврат), судиться не придется», – заверила эксперт.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Напомним, президент Владимир Путин поддержал предложение правительства о нерабочей неделе в РФ с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября.