Путин назвал сроки возобновления турпотока по ж/д между Россией и Финляндией

Турпоток по железной дороге между Россией и Финляндией может возобновиться к концу года, сообщил президент Владимир Путин во время встречи с финским коллегой Саули Ниинисте.

«К сожалению, (из-за пандемии коронавируса) большой урон был нанесен туристической области. Но тем не менее возобновлено авиационное сообщение между Россией и Финляндией. Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге», – передает слова главы государства ТАСС.

В ходе встречи Путин поблагодарил Ниинисте по-фински.

Ранее сообщалось, что пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией планируется возобновить с 12 декабря.