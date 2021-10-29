Юбки миди с завышенной талией и ультратонкие украшения: 7 секретов стиля Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм прошла непростой путь от соблазнительной, но элегантной Posh Spice в популярном в 90-е годы квартете до эталона стиля, модной иконы, женщины, на которую многие стремятся быть похожими. Может показаться, что одеваться как Виктория сложно, однако, если учитывать базовые рекомендации звезды, это станет по силам каждой моднице. Давайте посмотрим фото и проанализируем некоторые образы Виктории.

Цветные рубашки

Основной секрет идеальных образов Виктории – капсульный гардероб. То есть британке не нужно тратить время на составление модных стильных луков, продумывание деталей. Все элементы ее гардероба гармонично сочетаются один с другим. При этом любой образ Виктории женственный и оригинальный.

Один из секретов ее безупречности – элегантные блузки и рубашки с воротником. Видимо, в гардеробе певицы таковых более чем достаточно – из поплина, струящегося шифона, невесомой органзы. Виктория ценит как вечную классику, так и оригинальные детали: оборки, стойки, жабо. Она мастерски сочетает базовые оттенки с яркими, создавая удивительные ансамбли. И выглядит при этом стильно и роскошно.

Свитера

Это еще один ключевой элемент в гардеробе Виктории, поэтому тем, кто берет ее образы за основу, стоит обзавестись парочкой теплых свитеров. Они неплохо сочетаются с рубашками, позволяя создать лук на все случаи жизни: от строгого офиса до романтического свидания. Викки отдает предпочтение водолазкам и облегающим свитерам с круглым вырезом.

Она не боится рисковать, экспериментировать с цветами.

Ультратонкие украшения

Достаточно часто допустить модный провал могут те, кто слепо следует за сезонными трендами, которые не гармонируют со внутренним миром или просто с настроением. Именно поэтому Виктория Бекхэм отдает предпочтение раз и навсегда выбранным скромным украшениям. Никто и никогда не видел эту звезду в огромных серьгах, экстравагантных колье. Она выбирает ультратонкие золотые украшения: серьги-пусеты и цепочки минималистичного дизайна.

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Высокие каблуки

Символ женственности, обувь, надев которую преображается любая, горячо любима Викторией. Она придерживается своего основного правила: чтобы не допустить модного провала, отдайте дань простоте. В ее коллекции есть и брутальные сапоги-казаки, и изысканные босоножки на шпильке, и классические туфли.

Костюм – это основа

Именно Викки вернула костюмы в моду, начав носить их задолго до того, как именитые дизайнеры обратили внимание на их незамысловатую элегантность. Она выбирает классические модели приталенного кроя, чтобы сделать акцент на своей отличной фигуре. Из цветов предпочитает приглушенные оттенки: серый, ореховый, коричневый, темно-синий. Однако есть в ее гардеробе и черные костюмы, а также одежда сочных, ярких тонов: бирюзового, зеленого.

Юбка миди с завышенной талией

Виктория имеет очень стройные ноги, однако предпочитает не носить откровенное мини, отдавая предпочтение более изысканному и элегантному миди. Чтобы зрительно увеличить свой рост, звезда выбирает модели с завышенной талией. Тем же, кто хочет выглядеть как икона стиля, рекомендуем обратить внимание на юбки-карандаши, кожаные или вязаные. А для особых случаев подойдут модели из атласа или с оборками.

Вместительная сумка

Сумка по-настоящему модной женщины непременно должна быть удобной и вместительной. Однако элегантность никто не отменял. Поэтому умеющая сочетать то, что казалось несочетаемым, знаменитость предпочитает клатчи различного размера. Непременно мягкие, в самых разнообразных тонах. Она носит их под мышкой или в руке.

Таковы базовые вещи из гардероба Виктории Бекхэм. Каждая модница сможет составить из них капсулы, чтобы выбирать наряды на каждый день или по особому случаю, не тратя время на раздумье.