Скандалы: Генералу предложили сдать генерала

Завершено расследование дела о получении взятки экс-главы УМВД Екатеринбурга Игорем Трифоновым

Генерал-майор полиции Игорь Трифонов, возглавлявший ранее УМВД Екатеринбурга и МВД по Карачаево-Черкесии, закончил знакомиться с материалами своего уголовного дела. Ему инкриминируют получение взятки в размере 7,5 млн руб. за указание незаконно возбудить дело о мошенничестве со средствами банка «Кольцо Урала». Генерал свою вину не признает, связывая уголовное преследование с желанием следствия получить показания на бывшего главу ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина, который сейчас руководит главком в Воронежской области.

Генерал-майор Игорь Трифонов (в 2011–2017 годах возглавлял УМВД Екатеринбурга) был задержан в сентябре 2020 года в Москве по делу о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии Следственного комитета России (СКР), летом 2015 года он получил 7,5 млн руб. от заместителя председателя правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева за помощь в возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) из-за невыплаты кредита, выданного в 2013 году. Показания на него в 2019 году дал бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиП) УМВД Екатеринбурга Эдуард Воронин. По его словам, начальник службы безопасности «Кольца Урала» Александр Куба обратился к сотруднику ОЭБиПК УМВД Денису Жданову, который впоследствии привлек господина Воронина в схему передачи взятки генералу Трифонову. Дело находилось в производстве следователя по особо важным делам четвертого следственного управления ГСУ СКР (с дислокацией в Екатеринбурге).

Олег Коноплев свою вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Благодаря этому он в сентябре получил пять лет условно за дачу взятки в особо крупном размере (по ч. 5 ст. 291 УК РФ). Эдуард Воронин летом прошлого года был осужден на пять лет условно за превышение должностных полномочий по делу о покровительстве игорному бизнесу. Наказания по делу генерала Трифонова он избежал. Обвинение Дениса Жданова будет рассмотрено в деле Игоря Трифонова.

Генерал свою вину не признает. Он утверждает, что показания бывшие сотрудники МВД дали, чтобы избежать реальных сроков по другим обвинениям.

А Олег Коноплев, по словам Игоря Трифонова, стал жертвой обстоятельств. «Его достаточно долго и цинично угнетали, содержали долгое время в ШИЗО (штрафной изолятор.—“Ъ”). Человека сломали, и он принял условия сделки, предложенные следствием и УФСБ»,— говорится в письменных ответах Игоря Трифонова на вопросы “Ъ”.

По его словам, обстоятельства уголовного дела по мошенничеству, людей и компании, фигурирующие в нем, он узнал только во время следствия. Как рассказал генерал, в материалах его дела есть объяснение начальника отдела следственного управления УМВД Путяйкина о том, что это он дал указание возбудить дело по заявлению банка «Кольцо Урала» «в связи с плохими показателями в раскрываемости преступлений и желанием угодить руководству». В итоге дело было возбуждено старшим следователем отдела СУ УМВД, рассказал Игорь Трифонов, добавив, что не был знаком с ним. Он также подчеркнул, что у него не было полномочий на то, чтобы давать указания следствию о возбуждении уголовных дел.

Игорь Трифонов утверждает, что ему с первых дней задержания предлагали признать вину и дать показания на Михаила Бородина (начальник ГУ МВД по Свердловской области в 2011–2018 годах, сейчас руководит главком в Воронежской области).

«Точнее, предлагали подписать уже готовые показания, согласно которым я якобы полученные денежные средства от Воронина передал Бородину, не оставив себе ни рубля»,— отметил подследственный генерал, полагая, что от генерала Бородина могли добиваться показаний на чиновников МВД России.

«Взамен на это следствие гарантировало избрание в отношении меня в качестве меры пресечения домашний арест, а не заключение под стражу в СИЗО и мягкий приговор в суде»,— утверждает генерал.

По его словам, предложения о заключении досудебного соглашения поступали неоднократно как от следователя, так и от сотрудников УФСБ по Свердловской области. Из-за отказа следователи угрожали дополнительными эпизодами и уголовными делами, рассказал Игорь Трифонов. Так, он утверждает, что его пытались обвинить в подделке диплома о высшем образовании, но тот оказался действительным.

«Для чего это нужно УФСБ, кто их ангажировал и затаил обиду на Бородина, не могу сказать. Я уже пенсионер, а им (видимо.— “Ъ”) нужен действующий на сегодня руководитель регионального МВД»,— сказал он.

В свою очередь, генерал Бородин сказал “Ъ”, что «как таковых конфликтов» в регионе у него не было. «У кого-то, возможно, есть желание (получить показания.— “Ъ”). Но, понимаете, я работаю в системе и не имею морального права озвучивать какие-то моменты»,— сказал он.

Татьяна Дрогаева