В России в скором времени появятся электротакси

В некоторых регионах РФ в скором времени должны появиться электротакси. Это должно произойти уже в следующем году. На сегодняшний день уже есть инвесторы, которые заинтересованы данным проектом.

Электромобили в такси могут появиться уже в первой половине 2022 года. Для производства данных транспортных средств будут привлечены государственные субсидии. Если говорить об операторах инновационной мобильной службы, то пока они не выбраны. В регионах РФ, где будет запускаться данный проект, появятся экспериментальные группы, которые займутся решением данного вопроса.

Планируется установление дополнительных зарядных станций для электротакси. Пока быстрый переход на этот вид транспорта невозможен, поскольку отсутствует полноценная инфраструктура с необходимым оборудованием.

Появление электрокаров не должно отрицательно воздействовать на цену услуг в такси. Важным является то, чтобы в регионах успели подготовиться к нововведениям. Эксперты осуществляют мониторинг ситуации на рынке, отслеживают новые тренды в сфере городской мобильности, пишет портал «Глобал.МСК».

Источник: globalmsk.ru