 

Светлана Пермякова рассказала об обмане в шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой

29.10.2021, 14:42, Разное
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Российская актриса Светлана Пермякова пояснила о том, как ее обманули в телешоу «Секрет на миллион», ведущей которого является Лера Кудрявцева. В рамках недавнего интервью Она заговорила об иной стороне проекта.
Пермякова считает, что редакторы телепрограммы «Секрета на миллион» обманывают звезд, оказывающихся в кресле игроков. Сама же актриса не сразу согласилась принять участие в съемках, но ей несколько раз звонили и уговаривали. Актриса дала понять, что готова рассказать о себе только за деньги. Средства ей нужны, чтобы оказать помощь ребенку, больному ДЦП.

После съемок Пермякову ждал неприятный сюрприз. Редакторы предварительно согласовывали с актрисой одни вопросы, но в итоге на площадке Лера Кудрявцева задавала совершенно другие. Кроме этого, конверты, в которых якобы должны были находиться деньги, оказались пустыми.

В результате звезде сериала «Интерны» не дали выиграть даже 300 тысяч рублей. Она получила только 120 тысяч рублей. Часть из этих средств пришлось сразу же потратить на уплату налогов. В итоге за информацию о себе в эфире канала НТВ Пермякова получила только 80 тысяч рублей.

Этих средств не хватило на лечение ребенка. Для него в благотворительных целях были приобретены только вещи первой необходимости, пишет портал «Слово и дело».



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