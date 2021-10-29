 

NTD – «Салон шоколада» в Париже удивляет экстравагантными нарядами со сладкими украшениями

29.10.2021, 14:40, Новости дня
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Мода и шоколад вдохновили дизайнеров одежды на создание экстравагантных нарядов со сладкими украшениями. Как передаёт NTD, в Париже проходит 26-й «Салон шоколада», в котором принимают участие 280 шоколатье и кондитеров со всего мира. Все шоколадные изделия можно попробовать и купить.

Мода и шоколад вдохновили дизайнеров на создание экстравагантных нарядов. На подиум выходят модели в платьях, усыпанных сладкими украшениями. В Париже проходит 26-й «Салон шоколада». В этом году тема выставки — «Ренессанс».

Некоторые модели сами участвовали в создании шоколадных платьев.

ЛЕА ФРАНСУА, модель: Думаю, это единственное платье на выставке, полностью сделанное из шоколада. Оно весит 12 килограммов. Труд невероятный.

«Салон шоколада» вернулся в выставочный центр Порт-де-Версаль впервые с начала пандемии. В нём участвуют 280 шоколатье и кондитеров со всего мира.

В течение пяти дней здесь будут проходить выставки шоколадных скульптур, соревнования и мастер-классы. Все шоколадные изделия можно попробовать и купить.

Дата выхода в эфир 28 октября 2021 года. 



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