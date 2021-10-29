Главный санврач рассказал, с какого возраста дети должны носить маски в общественных местах и транспорте

“С 12 лет должны, и особенно в общественном транспорте, местах скопления людей. В учреждениях образования ученики первых – четвертых классов могут не использовать маски. Все остальные должны надевать на входе и выходе из учреждения образования и во время использования общих помещений”, – рассказал Кузин.

Главный санврач добавил, что во время занятий учащиеся могут не надевать маску.

Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации. Читайте полный текст интервью

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончались более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине одну дозу прививки от коронавируса получили 9,8 млн человек, 7,3 млн привились полностью. Всего в Украине сделали 17 млн прививок.

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