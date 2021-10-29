 

Субсидию не получили почти 200 тыс. украинцев. Они провалили проверку

29.10.2021, 14:34, Новости дня
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По его словам, в среднем уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг получателями субсидий составляет почти 98%, в то время как в целом по стране этот показатель в отдельные периоды может составлять 87–88%.

Музыченко объяснил, что субсидию можно получить даже в случае наличия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, просроченной более трех месяцев. Для этого нужно лишь заключить договор о реструктуризации этой задолженности с поставщиками коммунальных услуг, перед которыми существует долг.

Он также отметил, что среди наиболее частых причин отказа в назначении субсидий – наличие депозитов свыше 100 тыс. грн, два–три и более жилых помещений в собственности, или наличие трудоспособных членов семей, годами нигде не работающих и не состоящих на учете в центре занятости.

“Около 200 тыс. домохозяйств из проверявшихся в этом году 2,5 млн не прошли верификацию. Но это не значит, что они лишились права на субсидию, ведь ситуация может меняться. Например, может уменьшиться сумма сбережений на депозитном счете или же неработающий ранее человек трудоустроился”, – отметил Музыченко.

https://www.facebook.com/MLSP.gov.ua/posts/4574215412624922

Контекст:

После введения карантина из-за эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет Министров увеличил размер субсидий. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в среднем выплаты выросли на 300 грн. 

В январе 2021 года Минсоцполитики сообщало, что субсидии получает более 3,1 млн домохозяйств, средний размер выплаты составляет около 1633 грн. Шмыгаль 18 января пообещал сохранить субсидии на коммунальные услуги в полном объем

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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