 

Нацбанк Украины вводит в обращение памятную монету “Хотинская битва”

29.10.2021, 14:34, Новости дня
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“Монета посвящена важному событию европейской истории первой половины XVII века, фактически решившей судьбу христианской цивилизации – 400-летию Хотинской эпопеи. Во время этого сражения совместными усилиями запорожско-польско-литовского войска на молдавской границе было остановлено войско Османской империи”, – отметили в Нацбанке.

На аверсе монеты изображена композиция, символизирующая осаду Хотинского лагеря: крепость, войска защитников, вокруг которых клубы дыма; вверху за рекой, справа от крепости, – стилизованный лагерь противников.

На реверсе монеты на переднем плане изображен гетман Петр Сагайдачный, на втором – фигуры воинов.

Инфографика: bank.gov.ua

Монета изготовлена из нейзильбера, ее тираж – 35 тыс. экземпляров. Она входит в серию памятных монет “Герои казацкой эпохи”.

Контекст:

Хотинская битва состоялась в сентябре 1621 года у города Хотин современной Черновицкой области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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