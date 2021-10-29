В Apple подсчитали потери из-за нехватки микросхем и сбоев в производстве из-за COVID-19

Выручка Apple за четвертый финансовый квартал не оправдала ожиданий аналитиков с Уолл-стрит, сообщил CNBC. По словам Кука, сбои оказались более серьезными, чем ожидалось.

Общий доход Apple вырос на 29%. Компания ожидает “уверенного роста выручки в годовом измерении” в следующем квартале, несмотря на ограничения поставок iPhone, iPad и Mac.

Американо-британский глобальный поставщик данных и инфраструктуры финансовых рынков Refinitiv оценил выручку Apple d 83,36 млрд, на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Валовая прибыль составила 42,2% против расчетных 42%. Выручка компании от продаж iPhone достигла $38,87 млрд, от продаж iPad – $8,25 млрд, а за услуги – $18,28 млрд.

Продажи iPhone выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но аналитики Уолл-стрит полагали, что эта цифра будет выше.

Финансовый директор Apple Лука Маэстри сообщил, что продажи iPad в декабре снизятся по сравнению с прошлогодним показателем из-за ограничений предложения. В тоже время продажи других категорий продуктов Apple будут расти, отметил Маэстри.

В Apple прогнозируют значительный спрос на новые модели iPhone 13. Согласно данным Refinitiv, в этом квартале впервые с апреля 2016 года Apple не удалось преодолеть оценочные значения прибыли.

Контекст:

Американская компания Apple выпускает компьютеры, ноутбуки, телефоны, планшеты и умные часы; по уровню рыночной капитализации входит в число самых дорогих компаний в мире.

14 сентября Apple провела свою традиционную осеннюю презентацию новых моделей смартфонов (всего четыре телефона – iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max). Были представлены также новый iPad и iPad mini, часы Apple Watch Series 7 и сервис Apple Fitness+.

18 октября на очередной презентации Apple представила обновленные ноутбуки MacBook Pro, беспроводные наушники AirPods третьего поколения и собственные процессоры.

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