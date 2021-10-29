 

Мнение: О драме на дороге: насмерть сбит на переходе? Оплати ремонт!

29.10.2021, 14:28, Разное
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Это действительно реальная история, реальный иск, реальный кейс. Который происходит у нас, в России, в наши дни. Родители, потерявшие сына-подростка, насмерть сбитого на переходе, спустя два года получили… требование оплатить ремонт транспортного средства, отправившего их ребёнка на тот свет.

С той стороны всё было подсчитано скрупулёзно, до копейки. Сумма составила 400 тыс. 972 руб. 37 коп.

Трагедия произошла в подмосковном Солнечногорске. 15-летний школьник переходил пути по наземному переходу и «не заметил» приближающийся поезд Москва — Тверь. Машинист пытался предупредить подростка звуковыми сигналами, но мальчик не услышал их, поскольку был в наушниках. При столкновении с поездом ребенка отбросило на 50 метров, он умер от полученных травм до прибытия медиков.

Было это два года назад.

И вот теперь «Росгосстрах» потребовал возмещения ущерба в 400 тыс. рублей от семьи погибшего школьника. В досудебной претензии, которую направили родителям, сказано, что эту сумму страховщик выплатил РЖД за повреждённый поезд. И теперь в соответствии с законом истребует её у законных представителей несовершеннолетнего.

Компания объясняет свои претензии тем, что школьник нарушил правила нахождения у железнодорожных путей, что несовершеннолетние с 14 лет сами несут ответственность за причиненный вред, а значит, обязательства перед «Росгосстрахом» возникли у родителей погибшего подростка.

«Во избежание перевода взыскания на судебную стадию и увеличения суммы задолженности вам необходимо в течение 10 дней с момента получения настоящего письма оплатить сумму в размере 400 972, 37 рублей», — было сказано в досудебной претензии. После этого мать предупредили, что, если же дело дойдет до суда, сумма взыскания может вырасти на 25%, а если представители погибшего ребёнка откажутся выплачивать деньги, суд может взыскать с них имущество, недвижимость и т. д.

Мать, потерявшая сына, в итоге выплатила «Росгосстраху» потребованные деньги в досудебном порядке. Но теперь планирует обращаться к компании с ответным иском. Сложно сказать, есть ли у него судебные перспективы: большой #бизнес в России умеет вести дела в судах.

Но сам подход и такая вот мелочность крупнейшей в России страховой компании – не самая ли красочная иллюстрация отношения к «маленькому человеку» в современном государстве российском?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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