Мнение: Звенья одного блокчейна

Почему Молдове не перекроют российский газ, откуда взялись 8 млрд долларов долга и кто майнит в Приднестровье на деньги «Газпрома».

….Когда «Газпром» озвучил угрозу перекрытия подачи газа в Молдову, в республике вспомнили не только многомиллиардный долг Приднестровья за газ. Все мои собеседники непременно обращали внимание на то, что за последние несколько лет в непризнанной «Приднестровской молдавской республике» (ПМР) произошел резкий взлет потребления электроэнергии. На левом берегу Днестра проживают порядка 450 тыс. человек, на правом — в пять раз больше, 2,6 млн человек. Но Приднестровье потребляет электроэнергии в полтора раза больше. Почему так? Объяснение кроется в том, что с 2018 года в этом регионе, как грибы после дождя, начали возникать фабрики по майнингу криптовалюты.

На сегодня Приднестровье — один из крупнейших в Европе производителей биткоинов. А «крестным отцом» этого процесса многие здесь считают Игоря Чайку, младшего сына бывшего генерального прокурора России.

В сентябре 2017 года Игорь Чайка прилетел в Кишинев, провел переговоры с тогдашним президентом Молдовы Игорем Додоном, а затем отправился в Тирасполь, где встретился с руководителями Приднестровья.

Чайка не скрывал своих планов. Молдавская и российская пресса в те дни распространили заявление амбиционного бизнесмена: «В Приднестровье есть направление сотрудничества в сфере информационных технологий, включая блокчейн и криптовалюты. Правительство Приднестровья заявляет, что у них четвертая по скорости интернета и проникновения широкополосного доступа сеть в Европе, у них дешевая электроэнергия, и это ключевое условие для создания майнинговых ферм».

Тогда же, в сентябре 2017 года получила огласку информация, что Игорь Чайка обсуждал с приднестровскими властями законопроекты о легализации майнинга криптовалют в Приднестровье.

В начале 2018 года соответствующие законы были приняты. 31 января 2018 года парламент ПМР проголосовал за принятие закона «О развитии информационных блокчейн-технологий». Этот закон позволил создать на территории Приднестровья целевые свободные экономические зоны (СЭЗ), резидентами которой стали иностранные юридические и физические лица, осуществляющие майнинговую деятельность. При этом без регистрации на территории ПМР. Власти региона предоставили резидентам СЭЗ право беспошлинного ввоза оборудования и беспрепятственного вывоза имущества.

Справедливости ради надо сказать, что имя Игоря Чайки более не упоминается в контексте развития этого бизнеса. 22 января 2020 года отец бизнесмена, Юрий Чайка, был освобожден от должности генерального прокурора России. А через несколько месяцев, в апреле 2020 года, стало известно о том, что Игорь Чайка не смог развернуть майнинг-бизнес в Приднестровье. Сначала его подвели китайские партнеры и сорвали завоз в Приднестровье оборудования для майнинга. Потом возникли разногласия с руководством непризнанной республики.

Приднестровское законодательство о СЗЭ позволяет хорошо запрятать конечных бенефициаров майнинговых фабрик. Именно эти загадочные люди за 3,5 года действия закона завезли в Приднестровье оборудования на десятки миллионов долларов — и теперь осваивают газпромовские миллиарды. А сына генерального прокурора России, увы, подвели китайские поставщики.

Сегодня в Приднестровье никто не допускает сворачивания майнинг-бизнеса. Здесь не видят угрозы снижения производства электроэнергии, необходимой для бесперебойной работы фабрик майнинга криптовалюты. Ключевые производители электроэнергии Приднестровья работают на дешевом российском газе — и никакой угрозы не чувствуют.

Спокойствие приднестровских властей можно объяснить только одним: они получили гарантии Москвы, что Приднестровье не останется без газа.

Но в этой непризнанной республике нет предприятий, у которых есть договорные отношения с ПАО «Газпром». Приднестровье получало газ от газпромовской дочерней компании АО «Молдовагаз». И, по всей видимости, будет и дальше получать. Как будет получать газ и правобережная Молдова. «Газпром» не может взять на себя принятие политического решения, не может позволить себе бросить на произвол судьбы ПМР.

Ждем «сенсационную» новость о том, что, несмотря на все трудности, Москва и Кишинев все-таки договорились?

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Уже выкладывал это видео, записанное в субботу 23 октября, в тот день, когда я прилетел в Кишинев. Удивиляет количество комментариев под этим видео. Под 600! Почему так много? Неужели российско-молдавские отношения в газовой сфере настолько интересны зрителям YouTube, что люди не могут молчать?

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