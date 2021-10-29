 

Кальянную на востоке Москвы опечатали за повторное нарушение антиковидных мер

29.10.2021, 14:22, Разное
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Управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за соблюдением пропротивоэпидемических мероприятий. Кальянная “Мята Lounge” нарушила меры профилактики COVID-19, заявил Алискандиев.

“Например, отсутствовали дезинфицирующие вещества, не проводятся обеззараживание воздуха и термометрия. Ранее за аналогичные нарушения кальянная уже была опечатана. При повторном обследовании выявленные нарушения не устранены. Кальянная опечатана повторно”, – приводит его слова Агентство городских новостей “Москва”.

Согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, деятельность заведения могут приостановить на срок до 90 дней по решению суда, уточнил специалист.

Ранее сообщалось, что салонам сотовой связи “Билайн”, “Мегафон” и магазину оптики “Айкрафт” на Новом Арбате грозит штраф до миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 дней. Они работали в период “длинных” выходных, введенных в Москве с 28 октября по 7 ноября из-за распространения коронавирусной инфекции.

На этот срок приостановлена деятельность предприятий сферы услуг, общественного питания, спорта, отдыха, развлечений, культуры и других. Аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости продолжают работать.



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