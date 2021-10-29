«Подадим в суд, заплатите больше»

«Росгосстрах» истребовал 400 тысяч рублей за ремонт «Ласточки» с семьи подростка, которого этот поезд сбил два года назад.

Страховая компания «Росгосстрах» потребовала более 400 тысяч рублей за ремонт поезда с родителей школьника, погибшего под колесами в 2019 году на станции «Поварово». Это следует из досудебной претензии, которая есть в распоряжении у «Новой газеты».

Поезд «Ласточка». Фото: Creative commons

Трагедия произошла в ноябре 2019 года — 15-летний юноша (имя не указывается по просьбе родственников — ред.) переходил пути в подмосковном Солнечногорске в капюшоне и наушниках и не услышал предупредительного гудка приближающейся «Ласточки» (ЭС2Г), следовавшей из Твери в Москву.

«Ласточка» задела его вскользь. Его отшвырнуло, как говорят свидетели, на 50 метров, были несовместимые с жизнью травмы»,

— рассказала «Новой» родственница погибшего Ольга Лучко.

Семья погибшего заявляет, что он переходил пути по наземному переходу. Родные школьника указывают на свидетельства очевидцев его гибели. «Росгосстрах» считает, что в этом деле установлена вина подростка, так как он якобы переходил пути в неположенном месте.

Семья подростка, опираясь на рассказы свидетелей, не соглашается с такой позицией — на наземном переходе в момент трагедии не было охранников, в этот момент они ушли в станционный магазин, говорит Ольга Лучко.

Страховая компания на основании положений Гражданского кодекса РФ (ст. 1064 и 965) выплатила РЖД 400 972 рубля ущерба, и теперь требует возместить эту же сумму от семьи погибшего.

Претензию «Росгосстрах» мотивировал тем, что на момент трагедии мальчику уже исполнилось 14 лет, и после его смерти ответственность за якобы причиненный им ущерб несут родители.

Мать погибшего уже выплатила «Росгосстраху» требуемую сумму.

По словам близких юноши, речь идет о некой «вмятине» на поезде.

В документах РЖД это названо «повреждением большого фальшборта и нижней перегородки».

«Мать ребенка в плохом эмоциональном состоянии. Это единственный ребенок, была большая трагедия, тогда никому не пришло в голову подавать иск к РЖД. Потом мы получили такую весть, что с нас требуют возместить ремонт «Ласточки», и теперь, конечно, в шоке», — объясняет скорую выплату Ольга.

По ее словам, представитель страховой компании якобы давил на семью, убеждая оплатить счет быстрее, потому что в противном случае «мы [компания] подадим в суд, и тогда вы заплатите больше».

В досудебной претензии (есть в распоряжении редакции) отдельно указано, что в счет требуемой сумы у семьи могут взыскать недвижимость, транспорт и домашнее имущество.

Юрист Дмитрий Минаев пояснил «Новой газете», что сейчас семья погибшего готовит встречный иск к РЖД по этому делу.

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По данным РЖД, за первые три месяца 2021 года на объектах железной дороги было зафиксировано 423 случая травмирования людей, 290 человек погибли. За весь 2020 год были травмированы 1949 человек (из них 120 — дети), 1337 человек погибли. В 2019 году, когда и произошла трагедия с 15-летним подростком на станции «Поварово», на объектах РЖД более 2250 человек (142 из них — дети) получили травмы, 1546 человек погибли.

Еще в 2017 году граждане подали к РЖД 927 исков за пять месяцев и просили в общей сложности 1,6 млрд рублей компенсаций. В итоге истцы получили чуть больше 1,5% от этой суммы — 27 млн рублей.

«Новая газета» обратилась за комментарием в ПАО «Росгосстрах».

Никита Кондратьев

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