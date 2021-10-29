В Общественной палате призвали к непредвзятому расследованию дела об охоте Рашкина

«Никакая депутатская неприкосновенность не должна являться защитой в преступлениях против природы», – сказала газете ВЗГЛЯД глава комиссии ОП по охране окружающей среды Елена Шаройкина, комментируя сообщение о возбуждении против депутата Госдумы Валерия Рашкина дела о незаконной охоте.

«Ни для кого не секрет, что незаконная охота и браконьерство процветают в России. Подобные случаи вызывают в обществе значительный резонанс и возмущение. К сожалению, очень часто речь идет о популярной среди «элиты» трофейной охоты, цель которой убить животное с уникальными признаками, а жертвами охотников становятся исчезающие виды», – отметил председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Елена Шаройкина.

«Никакая депутатская неприкосновенность не должна являться защитой в преступлениях против природы. Расследование этого дела должно быть непредвзятым, абсолютно справедливым и максимально открытым», – подчеркнула Шаройкина.

«Регулирование охоты – очень чувствительный, противоречивый и сложный вопрос, но очевидно одно – эта область хозяйственной деятельности должна быть взята под жесткий контроль. В стране, где Конституцией, Основным законом страны, закреплено ответственное отношение к животным, незаконная охота должна быть искоренена полностью. И закон должен жестко наказывать каждого, независимо от социального положения и статуса, кто допускает варварское отношение к миру дикой природы», – резюмировала Шаройкина.

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области. По предварительным данным, парламентарий управлял автомобилем в нетрезвом виде, а в машине у него лежала туша лося.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Позже появились сообщения о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье – п. «а», ч. 1, ст. 258 УК. По оценке депутата Госдумы Александра Хинштейна, в действиях Рашкина очевиден состав уголовного преступления.

На задержание Рашкина отреагировали в Кремле.