 

Доктор Комаровский пожаловался на «использовавшего» его Зеленского

29.10.2021, 14:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУкраинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использовал его для пиара.

Еще во время предвыборной гонки Комаровскому пообещали, что он будет отвечать за медицинское направление в стране, поэтому медик стал членом команды Зеленского. После победы на выборах новый президент обещанную должность Комаровскому не дал, передает РИА Новости.  

По словам Комаровского, с 2010 года, когда он начал вести телепередачу «Школа доктора Комаровского», он быстро стал популярным, из-за чего многие политики хотели заручиться его поддержкой.

«Я надеялся, что человек, с которым у меня были дружеские отношения, станет исключением. Но он исключением не стал. Он использовал меня исключительно для пиара в той ситуации», – сказал Комаровский в интервью «Украинской правде».

Как рассказал медик, после выборов ему предложили лишь идти в депутаты. Президента он сейчас видит только по телевизору.

Ранее Комаровский объяснил, почему переболевшим коронавирусом необходимо вакцинироваться. Он пояснил, что после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни.



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