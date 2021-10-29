 

Подлодка ВМС США во время столкновения в Южно-Китайском море повредила балластные цистерны

29.10.2021, 14:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАтомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut в результате столкновения с неизвестным объектом в Южно-Китайском море в начале октября повредила балластные цистерны, сообщили в организации «Военно-морской институт США».

По словам двух источников, по предварительным оценкам, удар неизвестного объекта пришелся по ноcовой части подлодки и повредил балластные цистерны. Ядерная силовая установка и ее элементы не были повреждены. В результате инцидента Connecticut был вынужден уйти из Южно-Китайского моря в порт острова Гуам (США). Организация отмечает, что ВМС все еще находятся на ранней стадии оценки ущерба, передает ТАСС.

В четверг высокопоставленный представитель ВМС США Джей Стефани сообщил конгрессу, что ремонт лодки может нарушить очередь запланированного обслуживания других американских подводных лодок и надводных кораблей, причем американский флот уже испытывает сложности с проведением подобных работ. Стефани отметил, что на Гуаме нет сухого дока, который мог бы потребоваться для технических работ. Он также указал, что обычно в США в вопросе ремонта подводные лодки не были в приоритете.

Ранее американские ВМС сообщили, что атомная ударная подводная лодка США получила повреждения при столкновении с объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона 2 октября. Позже ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении пострадали 11 американских военных моряков.

Как отмечает CNN со ссылкой на заявление ВМС, подлодка Connecticut, получившая повреждения в результате столкновения, прибыла на базу на острове Гуам. По данным телеканала, подлодка добралась до базы ВМС США своим ходом.

Специалисты китайского аналитического центра SCSPI, специализирующего на исследованиях ситуации в Южно-Китайском море, сообщили, что определен предполагаемый район столкновения атомной подлодки ВМС США Connecticut с неустановленным объектом.



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