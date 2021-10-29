Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить все видео с целующимся Брежневым

Роскомнадзор направил в российский офис компании Google официальное требование об удалении с видеохостинга YouTube всех видео, в которых присутствуют сцены поцелуев советского политического лидера Леонида Брежнева с лицами мужского пола. По мнению ведомства, эти ролики подпадают под действие закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

“По итогам изучения 350 видеофрагментов экспертами Роскомнадзора установлено, что в 337 из них наличествует факт поцелуя двух лиц мужского пола в губы. Считаем, что распространение подобных видеоматериалов нарушает российское законодательство, противоречит принятой народом России идеологии умеренного консерватизма, а также способствует подрыву традиционных ценностей. Требуем от электронного кинематографического сервиса “Ютуб” удалить указанные видеоматериалы”, – говорится в письме, копию которого получило ИА “Панорама”.

Представители Google пока никак официально не отреагировали на запрос.

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