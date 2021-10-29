Поклонники заподозрили Нюшу в обмане из-за отсутствия “беременного” живота

Поклонники известной российской певицы Нюши заподозрили ее в обмане. На свежем ролике, который артистка обнародовала в социальной сети Instagram, она предстала без «беременного» живота.

В скором времени Нюша должна стать матерью во второй раз. Своему супругу Игорю Сивову артистка подарит сына. О поле ребенка будущая мать узнала не так давно. Это произошло в рамках традиционной вечеринки Baby shower. Однако поклонники заподозрили знаменитость в обмане. Они считают, что Нюша могла уже родить, но при этом ничего не сообщить фанатам.

Сейчас Нюша, Игорь Сивов и их дочь Симба отдыхают в Дубае. Звездная чета решила насладиться последними лучами солнца, а потом уже вернуться в Россию. К слову, рожать артистка планирует в Москве, несмотря на то, что ее старшая дочь появилась на свет в США.

Некоторые поклонники убеждены, что Нюша могла всех обмануть и родить раньше срока. Такие разговоры всерьез начали вестись после того, как на новом ролике у артистки не был замечен живот. На видео она показала красивый вид на побережье. При этом на Нюше находился свободный костюм с шортами.

Если бы живот действительно был, артистке не удалось бы его скрыть. Сама же Нюша пока никак не ответила на обвинения в свой адрес.

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Источник: www.instagram.com