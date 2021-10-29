 

BFM TV – в Париже из-за ошибки мэрии появилась улица из «Гарри Поттера»

29.10.2021, 13:44, Новости дня
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Жители XIX округа Парижа внезапно оказались ближе к сказке: в результате путаницы на площади Рен-э-Данюб появился настоящий указатель на Косой переулок из книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере, рассказывает BFM TV. Как уточняет телеканал, при замене табличек работники мэрии не обратили внимания, что одна из них оказалась картонной — её в шутку установила группа стрит-арт художников.

ВЕДУЩАЯ BFM TV: А теперь новость из рубрики «Добрый вечер, Париж!» Я вам расскажу о табличке, которая, надо сказать, оказалась в центре довольно забавной истории. Указатель в сторону Косого переулка* с отсылкой к «Гарри Поттеру» был шуткой, а мэрия Парижа восприняла его всерьёз. Клеманс Рёнар передаёт из XIX округа.

КЛЕМАНС РЁНАР, журналистка BFM TV: Эта сцена очень рассмешила жителей района. Вчера утром, когда на террасе парижского кафе на площади Рен-э-Данюб отдыхало с десяток человек, работники мэрии пришли, чтобы поменять указатели, которые сейчас висят (на столбе. — ИноТВ) в центре террасы ресторана. Чуть больше месяца назад управляющий этого ресторана сделал запрос на замену табличек. Дело было сделано, однако когда установили новые указатели, один из пяти привлёк внимание уличных зевак: он указывал на Косой переулок. Предлагаю послушать одного из очевидцев.

ПАРИЖАНИН: Да, вчера мы обнаружили, что мэрия Парижа сняла вот эту табличку, заказала новую, которая повторяет эту знаменитую шутку с Косым переулком, и установила её там, прямо посреди улицы.

КЛЕМАНС РЁНАР: Это многих рассмешило? Как реагировали люди?

ПАРИЖАНИН: Ну, я фотографировал, потому что все смеялись, все были в теме. Там был парень из мэрии, который вернулся и прислал мне видео в TikTok (смеётся).

КЛЕМАНС РЁНАР: Вы, наверное, задаётесь вопросом: почему и как этот указатель оказался здесь? Объясняю. Группа стрит-арт художников XIX округа смастерила поддельный указатель из картона, который указывает на Косой переулок. Несколько лет назад его повесили над настоящими табличками из мэрии здесь, на площади Рен-э-Данюб. Возникает вопрос: были ли работники из мэрии в курсе? Они перепутали его с настоящим указателем парижской мэрии или сделали это намеренно? Оригинал из картона сегодня стал настоящей табличкой из алюминия. Ресторан, со своей стороны, решил сохранить старый указатель, потому что в этом районе он стал чем-то вроде объекта искусства.

Дата выхода в эфир 28 октября 2021 года.

* Во французском переводе Chemin de traverse (прим. ИноТВ).

 



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