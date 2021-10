Набрать меньшинств ради «Оскара» – Daily Wire предположил, почему на фильм с Болдуином наняли некомпетентного эксперта по оружию

Как выяснили СМИ, коллеги ранее уже жаловались на некомпетентность 24-летней специалистки по оружию, которая работала на съёмочной площадке фильма «Ржавчина», где Алек Болдуин случайно застрелил женщину-оператора. Рассуждая, почему создатели картины наняли неопытного эксперта, о работе которого были негативные отзывы, обозреватель Daily Wire Мэтт Уолш предполагает, что причиной могли стать правила для претендентов на «Оскар», которые требуют определённый процент меньшинств в съёмочной группе.

Появилась новая информация о событиях на съёмочной площадке фильма «Ржавчина» (Rust) с участием Алека Болдуина, где произошёл трагичный инцидент со случайно выстрелившим оружием. Как сообщается, на Ханну Гутьеррес-Рид, 24-летнюю специалистку по огнестрельному оружию, которая занималась оружием на съёмках кинокартины «Ржавчина» с участием Болдуина, уже неоднократно были жалобы в период, когда она работала над предыдущим фильмом всего два месяца назад. Тогда, как рассказал интернет-изданию The Wrap один из членов съёмочной группы, она осуществила выстрелы из оружия без предупреждения, чем вывела из себя звезду картины Николаса Кейджа.

По словам Стью Брамбоу, который этим летом был главным рабочим-постановщиком на съёмках вестерна The Old Way с участием Кейджа, Гутьеррес напугала и Кейджа, и других членов съёмочной группы, работавших на площадке в Монтане, не соблюдая основные правила безопасного обращения с оружием, вроде предупреждения о появлении и использовании оружия на съёмочной площадке. После того как Гутьеррес во второй раз за три дня без предупреждения выстрелила из оружия вблизи актёров и членов съёмочной группы, Кейдж накричал на неё:: «Предупреждай заранее! У меня сейчас чуть не лопнули чёртовы барабанные перепонки!» Затем разъярённый актёр покинул съёмочную площадку.

Как рассказали другие люди, присутствовавшие там, — это, кстати, был первый фильм, над которым Гутьеррес работала в качестве специалиста по оружию, — были и другие предполагаемые инциденты. Например, она расхаживала с оружием под мышкой, просто зажав огнестрельное оружие под мышкой, как будто это, не знаю, какие-нибудь подушки или книги. Так она их носила. При этом получалось так, что стволы этого оружия из-за того, как она его несла, были направлены на других людей. А это нарушение ещё одного основного правила безопасного обращения с оружием: ни на кого нельзя направлять ствол.

Когда слышишь об оружейнике на съёмочной площадке, который должен был следить за соблюдением правил безопасного обращения с оружием и за тем, чтобы это оружие было безопасно для окружающих и готово к использованию в фильме… Ей 24 года. Опыта нет. Из того, что мы тут узнаём, она некомпетентна. На неё уже были жалобы. Опять-таки, как говорят люди, работавшие на той съёмочной площадке, была рекомендация уволить Гутьеррес за её некомпетентность. И тем не менее сразу после этого она начинает работу над новым фильмом. Тут задумываешься, как такое могло случиться. Почему именно её взяли на эту работу.

Хочу пояснить: я не думаю, что это всё — её вина. Я думаю, что в первую очередь ответственность за случившееся лежит на Алеке Болдуине. Это он держал оружие, это он нажал на курок. Это он, по всей видимости, не проверил это оружие, хотя на это ушла бы одна секунда. Просто потрать секунду своего времени на проверку оружия и спаси чью-то жизнь. Но он этого не сделал. Так что в первую очередь ответственность лежит на нём. Но, очевидно, это и большая ошибка Гутьеррес как специалиста по оружию.

И вот думаешь, как её взяли на эту должность. И здесь мне вспоминаются новые правила об обеспечении многообразия, которые ввела Американская академия кинематографических искусств и наук, вручающая премию «Оскар». Напомню, это было в прошлом году. Она заявила, что если вы хотите претендовать на премию — а когда народ снимает фильм в Голливуде, он всегда этого хочет, — есть целый ряд критериев по многообразию, которым необходимо соответствовать. Среди них есть следующие. Читаю отрывок материала The New York Times, опубликованного, когда эти правила только были обнародованы. Здесь говорится, что как минимум один актёр из недостаточно представленной расовой или этнической группы должен получить большую роль. Сюжет должен быть посвящён женщинам, представителям ЛГБТК, расовой или этнической группе или людям с ограниченными возможностями. По меньшей мере 30 процентов актёрского состава должно состоять из представителей по меньшей мере двух из этих четырёх недостаточно представленных групп. Это «стандарт А» — чтобы ему соответствовать и претендовать на «Оскар», нужно выполнить одно из описанных ранее требований.

Но есть ещё и «стандарт B», одному из требований которого тоже необходимо соответствовать. Как указано в нём, два или более руководящих поста, то есть такие должности, как режиссёр, главный оператор, композитор, должны занимать женщины, представители ЛГБТК, люди с ограниченными возможностями или те, кто принадлежит к недостаточно представленным расовым или этническим группам. По меньшей мере шесть других членов съёмочной группы должны быть из недостаточно представленной группы. Как минимум 30 процентов съёмочной группы должны быть людьми из четырёх недостаточно представленных групп, которые постоянно упоминаются в этих правилах.

Это наводит на мысли, не правда ли? Связан ли случившийся инцидент с желанием соответствовать выдвинутым требованиям со стороны продюсеров этого фильма «Ржавчина»? Здесь также могло сыграть роль кумовство. Как оказалось, у отца этой женщины есть связи в Голливуде, он уже давно вращается в местных кругах. Может быть, и то, и то. В любом случае было бы интересно подробнее изучить этот вопрос, вам так не кажется? Просто мы знаем, что зависимые от корпораций СМИ этим заниматься не будут.

Был ли такой фактор? Это всё-таки отнюдь не притянуто за уши. Мы знаем, что меньше года назад Академия кинематографических искусств ввела правила, произвольные правила, в которых указано, что в съёмочной группе должно быть определённое число женщин. И вскоре после этого, как выяснилось, не имеющая должной квалификации, некомпетентная, слишком молодая для такой работы женщина была нанята на работу — и погиб человек. Тут без особых натяжек можно связать два этих факта. Есть же такая вероятность.

Конечно, я сам не знаю, чем были мотивированы решения создателей фильма. Чтобы пойти по этому следу, по зацепкам, нужны люди в СМИ с хорошими связями. Но они этого делать не будут. Но этот вопрос определённо стоит задать.

Дата выхода в эфир 28 октября 2021 года.