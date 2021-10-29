Светильник Джека. Почему на Хэллоуин вырезают фонарь из тыквы

Внутрь такой тыквы ставят свечу. А называют это хэллоуинское украшение фонарем Джека. Обычай делать такие светильники связан со старинной ирландской легендой.

Согласно ей, завсегдатай питейных заведений Джек однажды оказался за одним столом с дьяволом и пообещал его угостить. После нескольких выпитых стаканов эля Джек заявил, что у него нечем расплатиться, и попросил дьявола, чтобы тот превратился в монету. Дьявол возмутился такой дерзости, но пошел на поводу у выпивохи.

Фото: depositphotos.com

Джек схватил эту фальшивую монету и сунул в карман, в котором носил серебряный крест. Дьявол взмолился, чтобы Джек срочно избавил его от такого соседства, но тот потребовал взамен для себя различных благ. Дьявол пообещал, что на протяжении года Джеку будет сопутствовать удача, а душа его останется нетронутой силами ада.

Через год, согласно легенде, Джек снова встретил дьявола – на этот раз в саду во время сбора урожая. Нечистый польстился на спелые плоды, но не мог их достать, поскольку они находились высоко. Джек пообещал дьяволу помочь залезть на верхушку, а когда тот оказался на самой высокой ветке, нарисовал на стволе крест. Дьявол начал биться в агонии и просить пощады. На этот раз Джек потребовал для себя еще 10 лет радостной и беспечной жизни.

Пари было заключено, но до окончания этого срока Джек не дожил. А после смерти его как грешника, заключившего контракт с дьяволом, не взяли в рай. Дьявол же не пожелал его брать и в ад. Неприкаянный Джек, не оставляя надежду, что и для него когда-нибудь наступит Судный день, поместил тлеющий уголек в пустую тыкву и отправился бродить по земле в поисках пристанища.

Фото: depositphotos.com

В англоязычных странах тыкву со свечой внутри называют Jack of the Lantern. Это переводится буквально как “Джек, принадлежащий светильнику”.

Светильники Джека в Ирландии и Шотландии устанавливали у входа в дом в День всех святых, чтобы отогнать нечистую силу и дурной глаз. Горящие в них свечи олицетворяли покойных родственников хозяев дома. Кельты таким образом почитали память родных, ушедших из жизни.

В современном мире резные тыквы используют преимущественно как интерьерное украшение для праздника Хэллоуин.

—