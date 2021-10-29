 

Камбербэтч сыграет в сериале “Лондонград” убитого экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко

29.10.2021, 13:38, Новости дня
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Сценарий сериала создан по мотивам книги “Последний шпион” (The Terminal Spy), которую написал британский журналист Алан Коуэлл, сотрудничающий с The New York Times.

Сериал будет снимать американский режиссер Брайан Фогель, обладатель  премии “Оскар” за документальный фильм “Икар” о допинговом скандале с российскими спортсменами. Камбербэтч также заявлен как сопродюсер сериала.

Когда состоится премьера сериала, пока не уточняется.

Контекст:

Александр Литвиненко скончался в лондонской больнице 23 ноября 2006 года в результате отравления радиоактивным полонием-210.

Расследование и суд по этому делу длились более девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные слушания начались только в начале 2015 года. По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него компромата на представителей российских властей.

21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, “вероятно”, было санкционировано Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом РФ Путиным. Исполнителями убийства признали депутата Госдумы РФ Андрея Лугового и бизнесмена Дмитрия Ковтуна, которые, по версии следствия, подсыпали полоний в чай Литвиненко.

21 сентября 2021 года Европейский суд по правам человека признал ответственность властей России за убийство Литвиненко. Решение суд принял по иску вдовы Литвиненко Марины. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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