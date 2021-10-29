 

“Первая инвестиция – это только первый шаг”. Эксперт оценил приватизацию “Большевика” как старт “Большой приватизации” Зеленского

29.10.2021, 13:38, Новости дня
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“Любое предприятие, ставшее нерабочим, не работает для экономики и инвестиций в эту зону. И фактически простаивающий участок в центре Киева – экономически нецелесообразный объект. После продажи задачи застройщика – помириться с определенными историческими, социальными интеграциями, чтобы все это устраивало. С определенной системой инвестирования в эту историю мы можем получить что-то социально и экономически выгодное, привлекательное как для Киева, так и для страны в целом”, – считает он.

Эксперт убежден, что старт приватизации крупных предприятий улучшит инвестиционный климат в Украине.

“И первая инвестиция – это только первый шаг. Еще неизвестно, что сделает новый владелец лота, с каким подходом, как будут принимать предложения, чтобы удовлетворить государственные и социальные интересы. Это вопрос следующий, следующего шага”, – добавил Ковганич.

Цена продажи формировалась с учетом всех проблем, которые связанны с ПКМЗ, отметил он.

“Любой объект может иметь заниженную стоимость. Коэффициент занижения иногда достаточно просто рассчитать экономически с точки зрения долгов, проблем, которые можно оцифровать и перевести в финансовую плоскость. Но есть социальные и другие вопросы, которые заключаются в общей совокупной оценке этого объекта. Цена сформирована, она такова. И если сделка состоялась, значит, она, по меньшей мере, устраивает обе стороны. Гипотетически, если бы всех этих проблем не было – цена однозначно была бы выше”, – резюмировал экс-президент FIABCI в Украине.

Контекст:

Завод “Большевик” был основан в конце XIX века и изначально производил оборудование для сахарной промышленности. В 2018 году он изменил название на АО “Первый киевский машиностроительный завод”. В 2021 году единственным источником дохода завода стала сдача помещений в аренду, в июле этого года территорию предприятия начали готовить к приватизации и продаже. Главный актив предприятия – 36 га земли в Киеве неподалеку от станции метро “Шулявская”.

Фонд государственного имущества Украины 27 октября продал АО “Первый киевский машиностроительный завод” (ранее – завод “Большевик”) за 1,429 млрд грн. Завод был выставлен на приватизацию в июле, стартовая цена составила 1,38 млн грн. О желании участвовать в конкурсе изначально заявляло 15 компаний. По словам главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, дальнейшая процедура предусматривает 10 дней на подписание договора, еще 30 дней на уплату указанной суммы, а также согласование АМКУ. Также он заявил, что инвестор приобрел “отличный актив”.

Сенниченко отметил в комментарии украинскому Forbes, что приватизация была проведена “на высоком уровне”.

Бизнесмен Василий Хмельницкий подтвердил, что является соинвестором приобретения Первого киевского машиностроительного завода.

Компании “А Девелопмент” и UDP, которые также входят в группу выигравших аукцион инвесторов,  специализируются на развитии проектов жилой недвижимости, а также коммерческой и социальной инфраструктуры. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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