 

Национальный авиационный университет подписал договор с Wizz Air на подготовку пилотов

29.10.2021, 13:38, Новости дня
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В вузе отметили, что делегации Wizz Air (Венгрия) и летной школы F-Air (Чехия) сейчас находятся с рабочим визитом в НАУ. Авиакомпания избрала Национальный авиационный университет базовым для подготовки специалистов авиационной отрасли для себя, включая будущих пилотов, поскольку по итогам экспертиз именно этот столичный вуз подтвердил высокую квалификацию своих преподавателей и выпускников, подчеркивается в релизе.

Подписанный между Wizz Air Hungary Ltd и НАУ договор предусматривает прямой доступ студентов университета к сессиям Wizz Air по набору специалистов. Также студентам, прошедшим пилотный набор, предлагается программа Airline Transition, после успешного завершения University Transition Program на базе Wizz Air.

“Такое сотрудничество – это очень значительный шаг для Национального авиационного университета. Я благодарен за возможности, которые открываются перед студентами университета благодаря нашему сотрудничеству. Надеюсь, что дальнейшая совместная работа будет приносить пользу как НАУ, так и WizzAir в части квалифицированных и сертифицированных специалистов”, – сказал ректор НАУ Максим Луцкий.

Компания Wizz Air закупает 200 пассажирских самолетов, что предполагает гарантированное трудоустройство для выпускников НАУ, считают в вузе.

Контекст:

В июле 2021 года ректор НАУ инициировал обновление классификатора МЭРТ авиационными профессиями. 

В начале октября в вузе сообщили, что НАУ начинает проект частно-государственного партнерства, в рамках которого в университете отремонтируют все общежития и построят новые учебные корпуса. Проект был заслушали и поддержали депутаты комитета ВР по вопросам образования.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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