Кузин: Многие формально носят маску в кармане, она уже черная и затертая – это не защищает от заражения

“Вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и риска умереть. Есть определенный эффект вакцин от риска заболеть, но это не 100-процентная защита. Поэтому пока нет коллективного иммунитета, когда не привито 80–85% населения, люди, вне зависимости от своего вакцинального статуса, должны использовать защитную маску. Особенно когда риск инфицироваться велик, то есть в закрытых пространствах, лифтах, офисах, общественном транспорте и так далее”, – подчеркнул он.

Кузин добавил, что важно соблюдать правила использования защитных средств. Минздрав рекомендует менять маску каждые два часа.

“Многие формально носят маску в кармане и достают, когда надо что-то купить в магазине. Она уже черная и затертая. Это не защищает от заражения”, – сказал медик.

Кузин: Большая проблема — локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации. Читайте полный текст интервью

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончались более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

—