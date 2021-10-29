 

Что стало с бывшей женой Потапа, которую он променял на Настю Каменских

29.10.2021, 13:26, Разное
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В 2019 году об отношениях Потапа и Насти Каменских, которые они скрывали долгие годы, узнала вся страна. Ради возлюбленной певец порвал со своей бывшей женой Ириной Горовой, однако все точки над i супруги расставили задолго до развода.

Ирина Горовая встретила Алексея Потапенко (Потап – его псевдоним), когда ему было всего лишь 18 лет. Тогда 21-летняя Ирина растила дочку Наташу, и была замужем за бизнесменом Юрием – именно он привел Алексея в дом.

Харизматичный
парень быстро расположил замужнюю девушку к себе: в то время, как Юрий занимался с молодым талантом музыкой, Ирина взяла на себя его продюсирование. А через год, когда девушка уже не жила вместе с супругом, ее рабочие отношения с Потапом перетекли в любовные. Пара поженилась только спустя семь лет – примерно в это же время у Горовой родился второй ребенок, их общий сын с Алексеем.

Много лет отношения супругов были окружены многочисленными слухами о романе Потапа с эффектной Настей Каменских, с которой начал петь в дуэте еще в 2006 году. О том, что Горовая и Потапенко развелись, стало известно только спустя несколько лет после расторжения брака в 2014 году. Однако супруги перестали жить вместе уже за три года до этого. А в позапрошлом году знаменитый дуэт наконец раскрыл поклонникам правду о своих любовных отношениях.

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Публикация от Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)

В начале 2019 года Потап и Настя обнародовали свой роман, а через несколько пара поженилась. Позже певец признался, что его отношения с вокалисткой зародились еще до расставания с женой, однако решиться на развод для него было непросто. К счастью, у Горовой не осталось никаких обид к бывшему мужу – экс-супруги до сих пор работают в их общей продюсерской компании “MOZGI”.

Сейчас о личной жизни Ирины ничего не слышно. Бывшая жена артиста продолжает заниматься карьерой и может похвастаться тем, что сумела построить крепкую связь с обоими наследниками и сохранить дружеские отношениями как с первым, так и со вторым бывшим мужем.



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